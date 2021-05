Les photos d’anniversaire de la princesse Charlotte devraient être cachées des médias sociaux de Kate et William | Royal | Nouvelles

Rejoignant la nation, William et Kate ne publieront pas de photos de leur fille sur leurs pages de médias sociaux dimanche. Le couple avait prévu de partager des photos de leur fille le jour de son sixième anniversaire, mais se joindra désormais à l’absence de quatre jours de Facebook, Twitter et Instagram. William, qui est le président de la Football Association, a même publié une déclaration confirmant son intention de le faire vendredi.

Le duc de Cambridge s’est également prononcé contre les abus racistes que certaines stars du sport ont subis en raison de trolls en ligne malades.

Dans une déclaration sur le fil Twitter de Kensington Royal, il a déclaré vendredi: “En tant que président de la FA, je rejoins toute la communauté du football dans le boycott des réseaux sociaux ce week-end. W.”

Plus tôt cette année, William s’est également prononcé contre les abus que certains footballeurs avaient reçus en ligne et a exhorté les plateformes respectives à prendre des mesures.

Il a déclaré: «Les abus racistes – que ce soit sur le terrain, dans les tribunes ou sur les réseaux sociaux – sont méprisables et doivent cesser maintenant.

«Nous avons tous la responsabilité de créer un environnement dans lequel de tels abus ne sont pas tolérés, et ceux qui choisissent de répandre la haine et la division sont tenus responsables de leurs actes.

“Cette responsabilité s’étend aux plates-formes où se déroule actuellement une grande partie de cette activité.”

William a également lancé la campagne Heads Up en 2019 en partenariat avec la FA et la Royal Foundation.

L’initiative est conçue pour utiliser l’influence du football pour discuter des problèmes de santé mentale avec les joueurs, les amis et les familles.

Dans la vidéo, Kate et William peuvent être vus avec leurs trois enfants qui ont été libérés à l’occasion de leur 10e anniversaire de mariage.

Accompagnant la vidéo, ils ont dit: «Merci à tous pour les aimables messages à l’occasion de notre anniversaire de mariage.

“Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les 10 années de soutien que nous avons reçues dans notre vie de famille. W&C”

La vidéo a été prise par William Warr et a montré à la famille des images jamais vues à la maison.