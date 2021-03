Les photos de bébé de Scheana Shay, enceinte, avant le premier enfant

Scheana Shay se cogne! Le Règles Vanderpump La star a révélé ses nouvelles de grossesse en octobre 2020 et a depuis lors montré son ventre grandissant.

«TOUT SE PASSE AVRIL 2021 !!» la personnalité Bravo, 35 ans, a sous-titré son annonce Instagram avec son petit ami Brock Davies. «Nous attendons notre bébé arc-en-ciel !!!»

Davies, 30 ans, a commenté le téléchargement sur les réseaux sociaux: «Nous avons fait une chose chérie. Je suis si contente que tu m’équilibres, je t’aime chérie. Félicitations à nous. »

La nouvelle du couple est arrivée quatre mois après que Shay ait partagé sa fausse couche «dévastatrice» avec ses auditeurs du podcast «Scheananigans With Scheana Shay».

« Il n’y avait juste rien de progressé, rien à l’intérieur », a déclaré la chanteuse de « One More Time » à propos de sa perte de grossesse en juin 2020. « Il y avait des parties qu’il pouvait voir commencer à se former, et ce n’est tout simplement pas le cas. Alors évidemment, [that was] juste dévastateur. Nous étions tellement excités. Parti si vite. Cela a encore demandé beaucoup de travail. »

Le mois suivant, la star de télé-réalité a déclaré qu’elle et l’ancienne athlète n’étaient «pas pressées» de concevoir à nouveau, expliquant: «Beaucoup de gens ont demandé, comme: ‘Oh, allez-vous recommencer?’ Autant que j’en suis au point où mon médecin a dit que j’étais autorisé à le faire, si je le veux et que mon corps est prêt, je pense que nous allons attendre un peu. [The last pregnancy] n’était pas prévu.

Nous hebdomadaire a annoncé en novembre 2019 que Shay sortait avec l’ancien joueur de rugby professionnel, qui est déjà père de deux enfants d’une précédente relation. En mai 2020, le natif de Californie a déclaré Maria Menounos qu’elle et l’Australien voulaient «au moins deux» enfants ensemble.

«Quatre, je pense, pour lui, est un bon nombre», a déclaré le diplômé de l’Université Azusa Pacific lors d’une interview «Better Together With Maria Menounos» à l’époque. «Si dans une folle chance, [I] tomber enceinte naturellement, les jumeaux courent aussi dans ma famille. Si j’ai des jumeaux, j’essaye définitivement de nouveau pour une fille.

Shay était auparavant marié avec Mike Shay de 2014 à 2016 et a déclaré à Menounos, 42 ans, qu’elle et Davies ne précipitaient pas le mariage. «Nous parlons de l’avenir», a déclaré le chanteur. «Il y a tellement d’autres choses que vous pouvez faire pour montrer votre amour pour quelqu’un. … Nous finirons par le faire.

