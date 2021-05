Les photos de Ben Affleck et Jennifer Lopez ensemble à Miami – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Deux semaines après Jennifer Lopez Oui Ben Affleck reviendra à Los Angeles après une escapade romantique à montagne, les mariés se sont rencontrés en Miami, Floride.

Affleck a été vu à l’aéroport de Miami dimanche, puis à la maison que J.Lo leur a louée. Sur les images, vous pouvez voir le couple sourire et profiter de leurs retrouvailles après plusieurs jours d’absence pour des raisons professionnelles.

La chanteuse de 51 ans a été vue avec un grand sourire sur son visage lorsque le réalisateur de 48 ans de «Argo» est arrivé à la résidence.Ben Affleck a été vu en train de fumer une cigarette dans la maison que J.Lo a louée à Miami (The Grosby Group) Jennifer Lopez est revenue avec Ben Affleck après 17 ans de rupture (The Grosby Group)

Il y a une semaine, Ben a invité sa petite amie dans une station de ski du Montana, où l’acteur possède un chalet. Ils ont été retrouvés par les paparazzi, et les photographies ont confirmé la réconciliation. Après cette courte pause, J.Lo s’est rendu seul en Floride.

Le couple “se calme”, ​​mais “Jennifer est heureuse et enthousiasmée par leur avenir ensemble », selon une source du magazine People.

«Il est très clair qu’ils sont amoureux de manière très intense, mais ils ne veulent rien gâcher en mettant des étiquettes ou en se mettant trop de pression»Une source a déclaré au magazine Us Weekly. Les premières photos de Jennifer Lopez et Ben Affleck le 8 mai 2021 (The Grosby Group)

En mars, on a appris que J.Lo et Alex Rodriguez avaient mis fin à leur histoire d’amour de quatre ans. Bien qu’ils aient d’abord nié être séparés, le 15 avril, Le chanteur et ancienne star du baseball a confirmé que leurs fiançailles de deux ans étaient terminées.

Tout a commencé en février, lorsque J.Lo tournait son nouveau film en République dominicaine et traversait une grave crise avec Rodriguez. Selon TMZ, Ben et J.Lo ont commencé à s’envoyer des courriels plus qu’amicaux. À une occasion, Ben lui a écrit pour lui dire à quel point il souhaitait pouvoir être là avec elle. À l’époque, il était à Boston pour filmer The Tender Bar sous George Clooney, et elle était toujours fiancée à A-Rod, qui lui a rendu visite sur l’île pour réparer la relation.

Lorsque J.Lo est retourné à Los Angeles, ils ont commencé à avoir des réunions secrètes dans le manoir de la chanteuse, qui avait déjà officialisé la fin de sa relation avec Rodriguez, qui, selon différents médias, était en «état de choc» après avoir entendu la nouvelle de la romance de votre ex.

“Ce n’était qu’une question de temps”a déclaré une source au magazine Life & Style. “C’est comme si les étoiles s’étaient alignées. Les deux sont simultanément célibataires pour la première fois depuis leur séparation après une romance tumultueuse de deux ans. C’était peut-être il y a près de deux décennies, mais Ben et J.Lo reprennent là où ils s’étaient arrêtés », a-t-il ajouté.

“J.Lo et Ben voient où va la relation”, a noté le magazine Life & Style. «Ils se connectent à nouveau. La chimie est toujours là ». Les amis de Jen disent qu’elle a toujours rêvé que cela arriverait. «Personne ne sait comment cela se déroulera, mais ils profitent de chaque instant. Ils sont très heureux d’être à nouveau dans la vie de l’autre ». Ben Affleck et Jennifer Lopez (The Grosby Group)

Les acteurs ont joué dans une histoire d’amour courte et intense qui a commencé sur le tournage de “Gigli” en 2002. Ils se sont fiancés la même année et ont décidé de se marier en septembre 2003, mais quelques jours avant le mariage, le couple a annulé. Quelques mois plus tard, ils se sont séparés.

Après leur rupture, ils ont chacun suivi leur propre chemin et ont fondé leur propre famille. J.Lo a épousé Marc Anthony, avec qui elle a eu deux enfants, nommés Emme et Max. De son côté, Affleck est tombé amoureux de Jennifer Garner, avec qui il est devenu le père de Violet, Seraphina et Samuel.

Cependant, les deux se sont séparés et ont continué leur vie de célibataire. Ils ont eu d’autres relations amoureuses, J.Lo était sur le point d’épouser Rodriguez et Affleck a trouvé l’amour dans l’actrice Ana de Armas, dont il s’est séparé en janvier après une relation d’un an.

Source: Infobae