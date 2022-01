Les photos de Kate Middleton partagées avant le 40e anniversaire font jaillir les fans royaux | Royale | Des nouvelles

Dimanche, Kate fête ses 40 ans après une décennie en tant que membre de la famille royale. Pour marquer son anniversaire marquant, Samir Hussein, un photographe royal et de divertissement primé à plusieurs reprises, a partagé 40 images qu’il a prises de la duchesse de Cambridge pendant cette période.

Il a lancé le compte à rebours jusqu’au jalon du royal jeudi 6 janvier en publiant les 10 premières images sur son compte Instagram.

La première image du carrousel montre la duchesse tenant un parapluie, alors qu’elle a bravé le temps humide et venteux en 2017 pour marquer le 20e anniversaire de la mort de la princesse Diana dans son ancienne maison, le palais de Kensington.

Les jardins du palais ont été transformés en l’honneur de Diana, avec des fleurs et des feuillages qui reflètent sa vie et rendent hommage à son style et à son travail.

Une autre photographie remonte à la tournée royale de Kate et William au Pakistan en 2019.

Le cliché provient de la visite du couple à la mosquée Badshahi de Lahore, où Kate a enfilé un shalwar kameez vert de Maheen Khan, associé à un foulard assorti.

Une autre image dans la section initiale montre Kate tenant une jeune princesse Charlotte dans ses bras.

Le cliché montre Kate regardant avec tendresse Charlotte, âgée d’un an à l’époque, lors de la tournée royale de Cambridge au Canada.

L’image a également été partagée pour marquer le sixième anniversaire de Charlotte en mai de l’année dernière.

Samir a décrit l’image comme « l’une de mes préférées d’elle ».

L’utilisateur Khnmeher a complimenté le photographe et la duchesse en écrivant : « Elle résume toutes les qualités d’une femme parfaite. Une rareté de nos jours.

Un autre, karjoysic, a ajouté : « Elle est tellement photogénique et ces photos capturent tellement sa personnalité !! Les aime. »

D’autres publications du photographe sur les réseaux sociaux incluent également des clichés du grand jour du couple en 2011, montrant la robe de mariée intemporelle de Kate, conçue par Sarah Burton de la marque de mode britannique Alexander McQueen.

D’autres montrent la royale accompagnée de ses enfants au mariage de sa sœur Pippa en mai 2017.

Une image montre la duchesse dans sa robe cape Jenny Packham dorée scintillante lors de la première de James Bond No Time to Die en novembre.

Certains fans ont supposé que les clichés partagés pourraient préluder à une image spéciale de la duchesse publiée pour marquer son anniversaire.

Les membres seniors de la famille royale publient normalement des photos pour marquer les dates clés.

Pour le 10e anniversaire de William et Kate en avril dernier, ils ont partagé deux nouvelles images d’eux-mêmes prises dans leur maison de Londres.

Cependant, le 39e anniversaire de Kate n’a pas été marqué par une photo inédite.

Au lieu de cela, le jour de son anniversaire, le palais de Kensington a publié une photo de Kate prise lors d’un engagement royal avec un sombre message de remerciement au milieu d’un verrouillage forcé de Covid.

Il disait : « Merci pour vos vœux à l’occasion de l’anniversaire de la duchesse.

« Les anniversaires ont été très différents ces derniers mois, et nos pensées continuent d’être avec tous ceux qui travaillent en première ligne en cette période extrêmement difficile. »