Les photos de la nouvelle saison 2 de The Great vous feront crier “Huzzah”

Catherine (Elle s’évente) s’est battue pour son destin et semble avoir gagné.

Le mardi sept. Le 28 janvier, Hulu a publié un lot de premières photos pour la deuxième saison de The Great. Et, d’après ce que nous pouvons dire des nouvelles photos, Catherine entre enfin dans le rôle de dirigeante qui fait d’elle une légende historique.

Cependant, tout n’est pas que lumière et modernisation, car Catherine doit embrasser ce que signifie être la Mère de la Russie. Nous faisons bien sûr référence à la tête ensanglantée qu’elle semble tenir dans une image. J’espère que c’est un ennemi et non un de ses alliés, joué par Phoebe renard, Sacha dhawan et Douglas Hodge.

“Si elle pensait que le coup d’État de son mari était difficile”, a taquiné la description de la banderole, “ce n’est rien comparé aux réalités de” libérer “un pays qui ne veut pas l’être. Elle se battra contre son tribunal, son équipe, même sa propre mère dans le but d’apporter l’illumination en Russie.