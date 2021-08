Les photos de la saison 6 de ‘Lucifer’ offrent le meilleur aperçu des derniers épisodes à ce jour

in

La saison 6 de Lucifer n’est que dans quelques semaines et les fans ont maintenant de nombreuses images de cette dernière saison. Netflix a publié des dizaines de clichés, mais pour cet article, nous nous en tenons aux dix premiers que le flux a abandonnés parallèlement à l’annonce de la date et au premier teaser. Bien qu’ils donnent quelques petits détails, les fans qui ont suivi les nouvelles et le scénario de la série ne seront pas surpris.

Les premières photos taquinent le retour d’un personnage mort, un nouvel acteur rejoignant la mêlée et, bien sûr, les couples bien-aimés de la série se mettent à l’aise. Lucifer Morningstar (Tom Ellis), Chloe Decker (Lauren German) et le reste des personnages principaux de la série sont là, donc les fans peuvent se reposer en sachant que les visages habituels de la série auront beaucoup à faire pendant que Lucifer dit au revoir. Faites défiler pour voir les photos de la saison 6 de Lucifer.

Numéro musical ? (Épisode 6)

(Photo : JOHN P. FLEENOR/NETFLIX)

Lucifer La saison 5 comportait un épisode musical, mais cela ne signifie pas que la série ne reviendra pas pour au moins un numéro de plus. Ce plan semble montrer Lucifer en train de jouer, et nous parions que c’est une autre séquence de vie musicale, par opposition à une performance sur scène.

t

précédentsuivant

Le retour de Dan (épisode 6)

(Photo : JOHN P. FLEENOR/NETFLIX)

Nous avons déjà couvert cette photo, car elle confirme que Dan Espinoza (Kevin Alejandro) revient pour la saison 6. Il semble qu’il ait pris la forme d’un fantôme (ou d’une autre forme céleste) pour veiller sur Amenadiel (DB Woodside). Ou, peut-être, est-il une figure imaginaire dans l’esprit d’Amenadiel. Cela aurait du sens, étant donné que Dan a inspiré Amenadiel à poursuivre un travail de police, comme le montre la tenue vestimentaire de l’ange.

précédentsuivant

L’Homme Mystère (Episode 5)

(Photo : JOHN P. FLEENOR/NETFLIX)

Cette image suivante nous laisse un peu perplexe. Nous n’avons aucune idée de qui Lucifer et Chloé regardent sur cette photo, étant donné que Netflix n’a pas crédité l’acteur dessus. Cependant, on suppose qu’il fait partie d’une sorte d’enquête ou de câpres que le couple doit résoudre.

précédentsuivant

Sommaire (épisode 4)

(Photo : JOHN P. FLEENOR/NETFLIX)

Lucifer est montré ici tenant un griffonnage qui représente un ange quelconque. Est-ce une sorte de bâillon ? S’occupe-t-il de l’observation d’un ange et ce croquis est le (pauvre) rendu de l’artiste ? Qui sait!

précédentsuivant

Renversé (Episode 4)

(Photo : JOHN P. FLEENOR/NETFLIX)

Lucifer n’arrive tout simplement pas à faire une pause. Il est dans une sorte de rencontre difficile sur cette photo, et quoi qu’il se soit passé, il a été renversé. Aussi les dommages au costume du diable.

précédentsuivant

Carol intensifie (Episode 1)

(Photo : JOHN P. FLEENOR/NETFLIX)

Le détective Carol Corbett (Scott Porter) semble jouer un rôle plus important cette saison. Il se mobilise pour aider à sauver Chloé dans la scène de l’épisode 1 précédemment montrée (ou du moins, nous le supposons, en fonction du réglage.)

précédentsuivant

Ella et Carol (épisode 1)

(Photo : JOHN P. FLEENOR/NETFLIX)

Carol pourrait également être un intérêt romantique pour Ella (Aimee Garcia), d’après la façon dont il a été présenté dans la saison 5. Dans l’épisode 1, ils semblent au moins discuter pendant le travail.

précédentsuivant

Eve et Labyrinthe (Episode 1)

(Photo : JOHN P. FLEENOR/NETFLIX)

Mazikeen (Lesley-Ann Brandt) et Eve (Inbar Lavi) semblent plus amoureuses que jamais sur cette photo. Le couple fera-t-il passer sa relation au niveau supérieur dans la saison 6 ?

précédentsuivant

Un toast (épisode 1)

(Photo : JOHN P. FLEENOR/NETFLIX)

Le Dr Linda Martin (Rachael Harris) et Amendial sont en train de célébrer avec Eve et Maze sur cette photo. Est-ce en l’honneur de leur relation, du nouveau poste de Maze en enfer ou peut-être même d’un engagement ?

Tous les épisodes de l’émission, y compris ceux diffusés sur FOX, sont disponibles sur Netflix pour être diffusés. La saison 6 débute le 10 septembre. La série elle-même est basée sur le personnage de DC Comics, Lucifer Morningstar, créé par Neil Gaiman, Sam Keith et Mike Dringenberg.

précédent