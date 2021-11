Les photos de la saison 6 de This Is Us incluent un aperçu de Kate et Phillip

Ces photos de la saison six de This Is Us vous feront dire « Gee! »

Le vendredi 19 novembre, NBC a publié un lot de premières photos pour la sixième et dernière saison de This Is Us, qui débutera le 4 janvier. Et tandis que 2022 nous fera dire adieu aux Pearson, les nouvelles images suggèrent qu’il y a encore beaucoup à apprendre sur la famille TV bien-aimée.

L’album photo révèle que Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) et Randall (Sterling K. Brown) ont 41 ans lors de la première. L’épisode « The Challenger » montre Randall assis avec sa famille, y compris ses filles (joué par Éris Boulanger, Faithe Herman et lyrique ross) et sa femme, Beth (Susan Kelechi Watson), célébrant le grand jour sur Zoom. Il est sûr de dire qu’ils sont totalement déçus par cette fête à la maison.

Un flashback des années 80 présente également un autre moment pas si heureux, avec Rebecca (Mandy Moore) et Jacques (Milo Vintimille) assis avec Randall, Kate et Kevin boudeurs (Isabelle Rose Landau, Kaz womack, Ca’Ron Jaden Coleman).