Les photos de l’iPhone révèlent votre position exacte, mais vous pouvez l’arrêter

Si vous aimez envoyer des photos par SMS sur votre iPhone, vous pourriez mettre votre vie privée en danger.

Si vous utilisez un smartphone depuis un certain temps, vous savez probablement déjà à quelle fréquence ils suivent ce que vous faites. À partir des données auxquelles vous accédez aux applications que vous utilisez, votre iPhone garde toujours une trace de ce que vous faites. La même chose se produit lorsque vous prenez des photos avec votre iPhone. Que vous preniez des photos de votre nourriture ou que vous capturiez une vidéo de votre chien en train de faire quelque chose de mignon, votre téléphone pourrait capturer des données sur votre position, que d’autres pourraient trouver si vous partagez cette vidéo ou cette photo avec eux via des méthodes non sécurisées comme des messages texte.

Pourquoi l’envoi de photos iPhone par SMS peut être un problème de confidentialité

iPhone 12 Pro et 13 Pro. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Chaque fois que vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo avec votre iPhone, il crée un fichier contenant une tonne d’informations sur ce fichier particulier. La date et le nom de l’image sont inclus dans ces données. Il comprend également de nombreuses données privées, comme l’emplacement où l’image a été prise. Les informations sont intégrées dans les métadonnées de l’image lorsque vous prenez une photo. Plus précisément, il peut être trouvé dans les données EXIF. Votre iPhone utilise ces données EXIF ​​pour classer vos photos dans des albums.

Les métadonnées peuvent être utiles. Mais, si les mauvaises personnes mettent la main sur les données EXIF ​​de votre photo, cela pourrait leur faire savoir exactement où vous habitez ou travaillez. Certaines applications de médias sociaux, comme Twitter, nettoient ces données lorsque vous téléchargez une photo. Malheureusement, lorsque vous envoyez l’image par texte, les données EXIF ​​sont également transmises.

Comment empêcher les photos d’enregistrer ces informations

iPhone 13 Pro Styles photographiques Source de l’image : Christian de Looper pour .

Si vous craignez que ces informations ne tombent entre de mauvaises mains, vous serez heureux de savoir que vous avez plusieurs options. Tout d’abord, vous pouvez usurper les données ou les supprimer de chaque image individuellement. C’est la méthode la plus longue, mais elle peut fonctionner.

Dans l’application Photos, accédez à la photo que vous souhaitez ajuster. Balayez vers le haut sur la photo ou appuyez sur le bouton (i) pour afficher les données de la photo. Appuyez sur Ajuster dans le coin inférieur droit de la carte pour afficher les données de localisation. À partir de là, vous pouvez choisir de n’inclure aucun emplacement ou d’ajouter un faux emplacement.

Si vous souhaitez désactiver complètement la collecte de données, vous devrez cependant utiliser les paramètres de suivi des applications dans iOS.

Ouvrez Paramètres et accédez à Confidentialité. Ensuite, appuyez sur Services de localisation. Faites défiler vers le bas à partir d’ici et appuyez sur l’option Appareil photo. Sélectionnez Jamais pour désactiver le suivi des données de localisation lors de l’utilisation de l’application Appareil photo.