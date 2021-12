Les photos de l’utilisateur auraient fui après l’envoi du Pixel 5a pour réparation

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Un utilisateur de Twitter a affirmé que son Pixel 5a, qui avait été envoyé par la poste pour réparation, avait été volé. L’appareil a apparemment été utilisé pour accéder à ses divers services dans le but de trouver des photos de nus. Google a déclaré qu’il enquêtait sur la réclamation de l’utilisateur.

Envoyer votre smartphone en réparation devrait normalement être une affaire sans fioritures. Malheureusement, il semble qu’un utilisateur de Pixel ait signalé que son téléphone a été volé et que ses photos et services ont été compromis après l’avoir envoyé pour réparation par la poste.

La développeur de jeux et auteur Jane McGonigal a publié un fil sur Twitter (h/t: The Verge) détaillant son expérience après avoir envoyé son Pixel 5a pour réparation. Dans le tweet initial (voir ci-dessous), elle rapporte que quelqu’un a utilisé le téléphone pour se connecter à ses comptes Gmail, Google Drive, Google Photos, Dropbox et d’autres dans le but de trouver des photos nues.

Elle a ajouté qu’elle n’avait pas pu réinitialiser son téléphone en usine avant de l’envoyer car l’appareil ne s’allumait pas, mais que FedEx a marqué le colis comme « livré » au centre de réparation de Google au Texas. Cependant, Google a affirmé qu’il n’avait pas reçu le téléphone et lui a d’abord facturé un appareil de remplacement qui lui avait été envoyé. Elle a ensuite reçu un remboursement du géant de la recherche.

McGonigal a également affirmé qu’elle avait essayé de verrouiller et d’effacer le téléphone, mais que ces mesures n’avaient pas fonctionné car le téléphone devait être allumé et connecté.

«À 3 heures du matin samedi matin, quelqu’un s’est connecté à mon compte Gmail et à d’autres comptes pour lesquels mon téléphone était un appareil de confiance. Cela inclut Dropbox, où le journal d’activité leur a montré ouvrant de nombreuses photos de moi, tout ce qui avait de la peau, un décolleté, etc (sic) », a-t-elle écrit. McGonigal a ajouté que les acteurs malveillants avaient modifié ses mots de passe, configuré son compte Gmail pour envoyer des alertes de sécurité au spam et supprimé les notifications de sécurité dans son compte de messagerie de sauvegarde.

Il semble que ce ne soit peut-être pas le seul cas de processus de réparation par courrier Pixel entraînant une fuite de photos. Un article désormais supprimé sur Reddit a vu un utilisateur demander des conseils juridiques après que des photos nues de son appareil (envoyées pour réparation au même centre) aient été prétendument publiées en ligne.

Dans tous les cas, Google a déclaré à The Verge qu’il enquêtait sur la demande de McGonigal. Ce n’est néanmoins pas une histoire agréable à entendre pour les consommateurs, surtout lorsque les appareils sont de plus en plus difficiles à réparer via la voie du bricolage.

