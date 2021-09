Les photos de mariage de James Middleton avec des enfants de Cambridge sont “très peu probables” | Royale | Nouvelles

in

James Middleton s’est marié samedi avec sa fiancée Alize Thevenet dans le sud de la France. Le duc et la duchesse de Cambridge et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, ont assisté à la cérémonie dans le village rural de Bormes-les-Mimosas, ont indiqué des sources royales.

À la grande déception des fans royaux, aucune photo de l’événement privé n’a été partagée et cela devrait le rester.

La commentatrice royale Daniela Elser dit que James, tout comme sa sœur Pippa, est une “image de discrétion” en ce qui concerne Kate et le prince William.

Écrivant pour News Australia, Mme Elser a déclaré: “Étonnamment, aucune photo n’a émergé jusqu’à présent des Cambridges célébrant le grand jour en famille, nous refusant ainsi le pur bonheur de voir Kate maquillée dans un look Emilia Wickstead-slash-Philip Treacy qui coûte le même prix qu’une petite voiture.

“Idem, le monde a nié avoir vu les trois enfants du couple mettre en scène une adorable page garçon/fille aux fleurs.

“Cependant, il est hautement improbable que des photos apparaissent.

“James, comme leur sœur Pippa, a toujours été l’image de la discrétion quand il s’agit de sa future sœur reine et les Cambridges eux-mêmes ne publient que des événements liés au travail ou à la famille royale sur leurs réseaux sociaux. Hashtag triste.”

Kate a été rejointe par ses parents Carole et Michael Middleton pour cette journée spéciale.

Pippa et son mari James Matthews ainsi que leurs deux enfants, Arthur et Grace Matthews, ont également fait le voyage en France.

James a ajouté qu’il était “gêné” alors il est allé chercher Ella, mais il a dit qu’il avait alors été pris pour un serveur de manière hilarante par son épouse, qui a commandé un verre.

Il a ajouté: “Je ne savais pas, mais je venais de rencontrer ma future femme, tout cela grâce à Ella.

“Si je n’avais pas fait confiance à Ella, je ne l’aurais pas emmenée au South Kensington Club et elle n’aurait pas pu dire bonjour à la femme qui est devenue ma fiancée.”