Les photos de No Way Home confirment un énorme spoiler

La frénésie Spider-Man: No Way Home continue, alors que Sony et Marvel ont lancé la campagne marketing du film. C’est l’objet de la couverture exclusive d’Empire sur No Way Home. La semaine dernière, le magazine a commencé à teaser son numéro de décembre en publiant ses couvertures No Way Home. Ce sont maintenant les choses les plus proches que nous ayons des affiches officielles du prochain film. Empire a également taquiné des interviews avec les acteurs et l’équipe en offrant des extraits aux fans. Et nous avons vu quelques nouvelles photos officielles de No Way Home que Sony a mises à la disposition d’Empire.

Presque une semaine plus tard, nous avons encore plus d’images officielles de la couverture No Way Home d’Empire. Nous regardons plus d’images fixes du film qui ont fait leur chemin en ligne. Cela inclut l’un des combats très attendus du film. Mais nous avons également eu des fuites d’images de la couverture réelle qui semblent confirmer le spoil fou du film que tout le monde connaît.

Les nouvelles photos de No Way Home

Sony et Marvel n’ont pas vraiment été généreux avec le contenu de No Way Home jusqu’à présent. Ils ont pris leur temps pour révéler le titre du film et ils n’ont pratiquement pas publié de photos du film. Nous avons reçu la bande-annonce fin août, et cela résume à peu près les efforts de marketing jusqu’à présent.

Là encore, No Way Home se vend, étant donné ce spoiler géant qui a fuité encore et encore au cours des derniers mois. Nous savions que le film serait une histoire multivers avant même que le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) ne mentionne le multivers dans la première bande-annonce. Nous savions également que Peter Parker de Tom Holland rencontrerait deux autres versions emblématiques du personnage. Tobey Maguire et Andrew Garfield reviennent en tant que Spider-Men des vieux films de Sony.

Les trois affronteront une formidable équipe de super-vilains. Nous pensions que nous verrions le Sinister Six à l’écran dans No Way Home jusqu’à récemment. De nouvelles fuites ont indiqué que seuls cinq méchants des films Raimi et Webb atterriraient dans le MCU. Sony et Marvel ont confirmé la présence de Doc Ock en montrant Alfred Molina dans la première bande-annonce. Les quatre autres méchants n’ont eu que des teasers, Green Goblin étant le plus évident.

La couverture de ce mois-ci est une exclusivité mondiale sur No Way Home, où nous discutons avec les stars Tom Holland, Zendaya, le réalisateur Jon Watts, le patron de Marvel Kevin Feige et la productrice Amy Pascal de la prochaine aventure de Spider-Man. Mots de @ChrisHewitt.https://t.co/C511rbhyCc pic.twitter.com/02Jqw0dsOa – Empire Magazine (@empiremagazine) 27 octobre 2021

Empire a continué à taquiner son numéro de décembre et a publié de nouvelles photos du film, comme cette fantastique photo de Doc Ock ayant capturé Spider-Man – à nouveau. C’est le genre de revanche que nous attendons déjà du film, même si nous ne savons pas nécessairement que c’est Holland dans ce costume.

L’image ci-dessus fait probablement partie d’une bataille complexe qui pourrait être si dangereuse que Spider-Man doit fuir les méchants.

Spider-Man vs Docteur Octopus #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/yYTaninaDD – Spider-Man: No Way Home News (@spideysnews) 27 octobre 2021

Séparément, d’autres photos haute résolution de No Way Home ont été divulguées en ligne, y compris des photos montrant MJ de Zendaya, Spider-Man, Doc Ock, Doctor Strange et Peter Parker de Tom Holland.

Images haute résolution #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/X6DKClktfO – MovieLeaksBackup (@backup_leaks) 28 octobre 2021

Le gros spoil se confirme

Ce n’est pas comme si nous avions besoin de plus de confirmations que No Way Home sera un film multivers où tous les Spider-Men de Sony combattent de vieux méchants. Mais les photos de No Way Home ci-dessus le confirment à nouveau. La légende de cette image où Doc Ock capture Spider-Man lit

Spider-Man: No Way Home n’est pas seulement une suite – c’est une sortie massive, méta et multivers dans laquelle Peter Parker se retrouve à combattre des méchants emblématiques de vies antérieures. Comme nous le disent ses créateurs, ce n’est rien de moins que Spider-Man : Endgame…

Le Hollandais Peter Parker n’a pas eu de vie antérieure. C’est probablement un euphémisme intelligent pour les versions multivers de Spider-Man. Dans ce cas, nous parlons de Maguire et Garfield.

Les fuites de la couverture No Way Home d’Empire ont également mentionné les acteurs jouant deux des méchants que nous attendons dans le film. C’est Thomas Haden Church dans le rôle de Sandman et Rhys Ifans dans le rôle du Lézard.

On dirait que nous avons une confirmation sur Lizard et Sandman dans #SpiderManNoWayHome grâce à @empiremagazine. pic.twitter.com/xPZ1KMcyEQ – Binge Watch This (@BingeWatchThis_) 27 octobre 2021

Comme on le voit sur ces photos, Empire ne dit pas carrément que les acteurs joueront à nouveau ces méchants. Mais si vous avez suivi toutes les fuites et rumeurs, vous vous attendez probablement à ce que ce soit le cas. Voici la citation complète, telle que divulguée dans l’article:

La citation complète : pic.twitter.com/n7N2Jq1HiZ – Mises à jour de Doctor Strange 2 (@DrStrangeUpdate) 27 octobre 2021

Enfin, des photos divulguées de la couverture de No Way Home dans le magazine montrent qu’Empire répond aux rumeurs de Maguire-Garfield. Mais, encore une fois, il ne semble pas qu’ils soient autorisés à vraiment révéler quoi que ce soit.

Parce que personne n’en parle… Enfin en anglais pic.twitter.com/lqfb8qxjPY – Danny berry (@Dannyberry1997) 27 octobre 2021

Spider-Man: No Way Home sortira en salles le 17 décembre, avec une deuxième bande-annonce attendue dans les semaines à venir.