Les photos de Noël en famille les plus mignonnes de Kelly Ripa et Mark Consuelos au fil des ans

Live With Kelly et Ryan co-animateur Kelly Ripa n’hésite jamais à partager des photos amusantes de sa famille tout au long de l’année. Pendant la saison de Noël, cela passe à la vitesse supérieure alors que la star de All My Children publie de nombreuses photos anciennes et nouvelles de sa famille avec son mari Mark Consuelos de la saison des vacances. Ces images donnent aux fans l’opportunité de voir le couple et leurs enfants grandir sous leurs yeux.

Consuelos et Ripa sont parents de trois enfants, leur fils Michael Joseph, 24 ans, leur fille Lola Grace, 20 ans, et leur fils Joaquin Antonio, 18 ans. Le couple de superstars hollywoodiennes s’est rencontré sur le tournage de All My Children et est marié depuis 1996. Cette année, les choses sont un peu différentes au foyer Consuelos-Ripa compte tenu de la pandémie de coronavirus. Mais comme Ripa l’a dit à Us Weekly en 2019, le couple avait une fois supplié leurs enfants de passer les vacances avec eux.

« En un clin d’œil, vos enfants grandissent et tout à coup vous les suppliez de passer du temps avec vous », a déclaré Ripa. « Le plus vieux [our kids] obtenir, je pense que plus ils réalisent à quel point ils ont été chanceux toute leur vie. Je pense que plus ils sont impliqués dans le service communautaire, plus la réalisation fait mouche. » Faites défiler pour un aperçu des meilleures photos de famille de vacances de Ripa et des retours en arrière au fil des ans.

Poses inconfortables

Le 20 décembre, Ripa a partagé une photo avec Consuelos, les deux habillées à la perfection. « C’est la saison des poses maladroites », a-t-elle écrit en légende. Cependant, les fans ne pensaient pas que c’était si gênant puisque beaucoup ont posté des emojis cardiaques dans les commentaires.

Retour en 2003

En décembre 2014, Ripa a partagé cette adorable photo de Michael, Lola et Joaquin prise en 2013. « Les anges de Noël passés », a-t-elle écrit en légende.

Retour sur 2005

Joaquin a grandi vite en deux ans ! La veille de Noël 2014, Ripa a partagé cette photo de ses enfants prise en 2005. Joaquin est montré avec un large sourire, tandis que Michael tient un petit arbre de Noël.

Mickey entre en scène

Sur cette photo hilarante prise pour Noël 2006, on dirait que Joaquin a quelque chose de malicieux en tête. Mickey Mouse était également habillé pour Noël sur la photo. « Un autre flash-back de vacances! » Ripa a écrit dans la légende. « Noël 2006 avec da Mouse ! Shhhhhhhh…… les enfants ne savent pas que je les montre. »

Les enfants visitent « Live With Regis and Kelly »

En novembre 2017, Ripa a partagé ce clip de 10 ans lorsque les enfants ont visité Live With Regis et Kelly pendant la saison des vacances. « Prouver que plus les choses changent, plus elles restent les mêmes », a écrit Ripa. « En un clin d’œil. »

Noël passé, présent et futur

En décembre 2017, Ripa a partagé un groupe de photos de Noël passé. « Petit, moyen, grand ! » a-t-elle écrit, avec quelques emojis d’arbres de Noël. « Toute ta famille est si belle », a écrit un fan. « Vous avez toujours été mon couple préféré depuis Tous mes enfants. Que Dieu vous bénisse. »

Style de Noël des années 70

En décembre 2017, Ripa a partagé un post avec des photos de Noël pendant l’enfance de Rip et Consuelos. « Le style des années 70. Du New Jersey à l’Italie et au-delà …… », a-t-elle écrit en légende. Elle a inclus le hashtag « Giddyup », une référence à la photo de Consuelos sur un cheval à bascule.

Retour sur 2015

En novembre 2018, Ripa a partagé une photo hilarante de trois ans plus tôt avec le couple debout devant un arbre de Noël. « 2015 avec mon bas de Noël préféré (je sais que mes yeux sont fermés, mais j’aime le reste.) », a écrit Ripa en légende.

Avec l’ami de la famille Ryan Seacrest

