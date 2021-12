Les photos de Noël provocantes de Paige Spiranac deviennent virales

Paige Spiranac est largement reconnue comme l’une des analystes sportives les plus populaires sur le Web. Bien qu’elle soit connue pour son association au sport du golf, elle s’aventure également sur d’autres territoires. Son quart-arrière moqueur des Steelers de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, est devenu incroyablement viral.

Spiranac a accumulé une audience sociale assez massive. Elle compte 3,2 millions d’abonnés sur Instagram, dont beaucoup sont incroyablement impliqués dans son contenu.

Cette dynamique était pleinement visible la semaine dernière, lorsque Spiranac a essentiellement cassé Internet avec ses photos de Noël.

L’image parle d’elle-même :

Ce n’est évidemment pas la première fois que Spiranac fait exploser un poste. Elle devient régulièrement virale pour des trucs tout aussi provocateurs :

Dans l’ensemble, Spiranac est une personnalité fascinante. Elle parle librement et honnêtement des hommes qui regardent ses seins et se concentrent sur son corps, tout en conservant une juste part de crédibilité auprès de la communauté sportive. Et elle n’hésite pas à publier des photos scandaleuses. Ils ne font qu’ajouter à sa légende.

2021 a été une grande année pour Spiranac. 2022, cependant, s’annonce comme une année encore plus importante.

