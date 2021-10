Les photos de Shaq dominant les stars de la F1 au Texas sont trop belles

Ce fut un excellent week-end pour les fans de F1 ici en Amérique alors que le GP des États-Unis est revenu au Texas après avoir raté un an en raison des restrictions COVID-19.

Max Verstappen a de nouveau résisté à Lewis Hamilton pour remporter la victoire devant une foule immense au Circuit of the Americas à Austin.

Tout le week-end a été une grande fête et le podium après la course était une fin parfaite pour un week-end génial.

Shaquille O’Neal a rejoint Verstappen, Hamilton et Sergio Pérez sur le podium et Shaq est beaucoup plus grand que ces gars-là. Tout cela a conduit à des photos assez drôles.

Shaq est toujours plus grand que Lewis même s’il est sur un podium pic.twitter.com/cZDjTpft4g – ESPN F1 (@ESPNF1) 24 octobre 2021

Et quelques bons photoshops, comme celui-ci :

Qui a fait cela?! 😂#USGP 🇺🇸 #F1 @SHAQ pic.twitter.com/vJZnPmbdhW – Formule 1 (@F1) 24 octobre 2021

La vraie photo pic.twitter.com/yDTwGvdoaB – ⿻🌍 (@whoregasme) 24 octobre 2021

Voici les vraies photos.