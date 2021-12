Les photos de Shaquille O’Neal avec le jeune GF rumeur deviennent virales

Shaquille O’Neal est l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA. En raison de son succès sur le terrain et de sa personnalité plus grande que nature, il a amassé des millions et des millions d’adeptes à l’échelle internationale qui suivent de près ses actions.

Cette semaine, O’Neal est devenu viral pour quelque chose concernant sa vie personnelle.

O’Neal, qui a 49 ans, a récemment figuré sur des photos intimes avec une jeune femme d’une vingtaine d’années.

Les photos parlent en grande partie d’elles-mêmes :

La femme en question semble être Tiara Renee, qui selon son compte Instagram est agent immobilier, agent de crédit hypothécaire, investisseur immobilier, décorateur d’intérieur, entrepreneur et marchand de meubles.

Elle a également tout un ensemble de photos prolifiques sur la plateforme :

Alors, quelle est l’étendue de la relation d’O’Neal avec Renee ? Pour le moment, peu de clarté a été offerte.

Il convient de se rappeler qu’O’Neal a récemment fait la une des journaux lorsqu’une de ses ex-petites amies a choisi de partager des SMS peu flatteurs de sa part. À cet égard, il est bon de voir que cette dernière mise à jour sur sa vie personnelle est positive.

Au fil des ans, la position d’O’Neal a un peu changé. Il est passé d’une personne qui aime s’amuser et maladroite à quelqu’un qui a fait fuiter les textes susmentionnés, puis a parlé de contrôler les habitudes de fréquentation de ses filles. C’était un changement étrange.

Espérons que cette relation, quelle qu’elle soit, lui procure bonheur et joie. Parce que quand il est heureux, c’est une personnalité télé incroyable.

