Les photos de spoiler Hollyoaks révèlent un mariage détruit et un secret meurtrier

Ce sera une semaine inoubliable à Hollyoaks ! (Photo : Images à la chaux)

Drame de mariage, révélations choc et identités secrètes dévoilées sont au centre d’une semaine incontournable de Hollyoaks !

Martine Deveraux (Kelle Bryan) et Felix Westwood (Richard Blackwood) se préparent à se marier, mais parviendront-ils à franchir l’allée ?

Ce serait un oui retentissant, mais attendez-vous à des rebondissements, car une série de secrets sont sur le point d’être découverts le grand jour, nous laissant nous demander si un couple heureux dira réellement: « Oui! ».

Nate Denby (Chris Charles), quant à lui, est surpris par Grace Black (Tamara Wall), alors qu’il tente de s’introduire de force dans la maison Deveraux.

Laissé avec peu de choix, il s’effondre sous l’interrogatoire de Grace, révélant la vérité. Du coup, Grace se sépare de lui !

Si vous ne pouvez tout simplement pas attendre de voir ce qui se passera ensuite, consultez notre galerie de premier aperçu ci-dessous, avec un aperçu de tous les drames à venir.

Sami se rend compte que Shaq et Verity se sont mêlés du cas de Misbah, et il est sur le point de révéler la vérité (Photo: Lime Pictures)

Sami se rend compte que Shaq et Verity se sont mêlés de l’affaire Misbah, et…

Ali apparaît (Photo: Lime Pictures)

Ali apparaît (Photo: Lime Pictures)

Sami est obligé de faire un choix entre ses émotions et sa morale (Photo: Lime Pictures)

Sami est obligé de faire un choix entre ses émotions et sa morale (Photo :…

Il décide apparemment de se tenir aux côtés de Verity et Shaq ! (Photo : Images à la chaux)

Il décide apparemment de se tenir aux côtés de Verity et Shaq ! (Photo : Images à la chaux)

Nate monte la garde à l’extérieur de l’appartement Deveraux, espérant avoir l’occasion de fouiner (Photo: Lime Pictures)

Nate veille à l’extérieur de l’appartement Deveraux, espérant avoir l’occasion de fouiner…

Celeste et Martine partent pour la journée (Photo: Lime Pictures)

Celeste et Martine partent pour la journée (Photo: Lime Pictures)

Avec l’appartement vide, il saisit l’opportunité (Photo: Lime Pictures)

Avec l’appartement vide, il saisit l’opportunité (Photo: Lime Pictures)

Il se dirige vers la porte, se préparant à utiliser la clé de DeMarcus – mais Grace le surprend en flagrant délit ! (Photo : Images à la chaux)

Il se dirige vers la porte, se préparant à utiliser la clé de DeMarcus – mais Grace…

Il y a des révélations choquantes alors que Nate s’effondre sous l’interrogatoire de Grace (Photo: Lime Pictures)

Il y a des révélations choquantes alors que Nate s’effondre sous Grace…

C’est le jour du mariage de Martine et Félix ! (Photo : Images à la chaux)

C’est le jour du mariage de Martine et Félix ! (Photo : Images à la chaux)

Pearl promène Martine dans l’allée (Photo: Lime Pictures)

Pearl promène Martine dans l’allée (Photo: Lime Pictures)

Martine rencontre son seul véritable amour en haut de l’allée (Photo: Lime Pictures)

Martine rencontre son seul véritable amour en haut de l’allée (Photo: Lime…

Felix sourit, visiblement émotif (Photo: Lime Pictures)

Felix sourit, visiblement émotif (Photo: Lime Pictures)

Martine lui rend son sourire ! (Photo : Images à la chaux)

Martine lui rend son sourire ! (Photo : Images à la chaux)

DeMarcus et Celeste regardent, tout sourire (Photo: Lime Pictures)

DeMarcus et Celeste regardent, tout sourire (Photo: Lime Pictures)

Celeste et Toby sont aussi émotifs (Photo: Lime Pictures)

Celeste et Toby sont aussi émotifs (Photo: Lime Pictures)

La cérémonie commence, mais avec des secrets à découvrir, tout se passera-t-il comme prévu ? (Photo : Images à la chaux)

La cérémonie commence, mais avec des secrets à découvrir, tout va-t-il…

Martine s’apprête à partir en voyage de noces avec Félix (Photo : Lime Pictures)

Martine s’apprête à partir en voyage de noces avec Félix (Photo : Lime…

Il y a bientôt un problème (Photo: Lime Pictures)

Il y a bientôt un problème (Photo: Lime Pictures)

Une carte postale de Nate adressée au clan Deveraux suggère qu’il n’en a pas encore fini avec eux (Photo: Lime Pictures)

Une carte postale de Nate adressée au clan Deveraux suggère qu’il n’a pas fini…

Mais qu’est-ce que veut Nate au juste ? (Photo : Images à la chaux)

Mais qu’est-ce que veut Nate au juste ? (Photo : Images à la chaux)

Felix n’est pas impressionné (Photo: Lime Pictures)

Felix n’est pas impressionné (Photo: Lime Pictures)

Lui et Nate s’affrontent (Photo: Lime Pictures)

Lui et Nate s’affrontent (Photo: Lime Pictures)

Toby s’implique dans l’épreuve de force (Photo: Lime Pictures)

Toby s’implique dans l’épreuve de force (Photo: Lime Pictures)

Hollyoaks diffuse ces scènes à partir du vendredi 19 novembre à 19h sur E4.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();