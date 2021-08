Les photos de tournage de Love and Thunder divulguées montrent le grand méchant du film

La phase 4 du MCU de Marvel est bien avancée, car trois séries sur Disney + et Black Widow ont déjà été publiées. Nous sommes dans trois autres films et deux émissions de télévision avant la fin de l’année. Ce calendrier de lancement fera de 2021 l’année la plus chargée pour le contenu MCU à ce jour. Les premières émissions de télévision et films ont présenté plusieurs nouveaux super-héros et livré quelques méchants passionnants. Cela inclut un personnage qui pourrait s’avérer être la prochaine menace de niveau Thanos du MCU. Plus est à venir, cependant, car nous n’avons commencé que la phase 4. Heureusement, le nombre de fuites de MCU a augmenté de façon exponentielle à mesure que la production reprenait. C’est pourquoi nous pouvons déjà jeter un œil au grand méchant Thor: Love and Thunder en costume de film complet. Remarquez, les principaux spoilers de Thor 4 suivront ci-dessous.

Nous avons spéculé si Christian Bale jouerait le méchant dans Thor 4 bien avant que Marvel ne confirme son personnage. Il s’est avéré que c’était Gorr le dieu boucher, ce que certains fans ont deviné bien avant que Kevin Feige ne l’annonce.

Taika Waititi a terminé le tournage principal de Thor: Love and Thunder plus tôt cette année, et nous avons eu beaucoup de fuites sur le tournage. C’est pourquoi nous savons que Loki aura une brillante apparition dans le film, mais pas celle à laquelle vous vous attendez. Mais nous n’avons pas encore vu le personnage de Bale.

Les premières photos du méchant “Love and Thunder”

Connu pour la façon dont il s’immerge dans les personnages qu’il incarne, Bale a peut-être surpris les fans avec ce choix. Bale a joué l’une des versions de Batman les plus appréciées jusqu’à présent, donc jouer le méchant principal Thor: Love and Thunder est certainement une décision inattendue. Beaucoup auraient pensé que Bale jouerait un super-héros dans le MCU. Une sorte de personnage que nous pourrions voir plus tard dans d’autres crossovers Avengers.

Le premier regard sur Christian Bale dans le rôle de Gorr le dieu boucher dans Thor : Love and Thunder ! Le tournage a repris à Malibu (via Daily Mail)

Cela ne veut pas dire que Gorr the God Butcher n’a pas le potentiel pour plus d’une histoire MCU. C’est juste que nous ne savons pas à quoi nous attendre du script Love and Thunder de Waititi.

Quel que soit le sort du personnage dans Thor 4, nous avons eu notre premier aperçu de Bale’s Gorr cette semaine. Des photos de Bale en costume de méchant complet ont été publiées sur le Web depuis Malibu. C’est apparemment là que l’équipe de Thor: Love and Thunder tourne des scènes pour le film. On ne sait pas si nous envisageons des reprises, qui sont habituelles pour les films Marvel.

Mais les images ci-dessus nous donnent un premier aperçu de ce tout nouveau méchant que Marvel est sur le point de présenter. Bale porte un costume argenté, un maquillage complet et une prothèse faciale. C’est le genre d’images qui ne feront que donner envie aux fans de voir Thor: Love and Thunder plus qu’ils ne le font déjà.

On ne sait pas quel sera le but de Gorr dans le MCU. Nous savons que Gorr est déterminé à tuer des dieux nordiques comme Thor dans les bandes dessinées. Thor (Chris Hemsworth) n’appréciera probablement pas cela. Là encore, il n’y a pas beaucoup de dieux nordiques vivants dans le MCU. Thor: Ragnarok et les deux derniers films Avengers se sont débarrassés de nombreux Asgardiens.

Thor: Love and Thunder sera lancé début mai 2022, en supposant que Marvel ne modifie pas ses plans de sortie.

