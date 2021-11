Les photos de Yuya en maman qui font des folies sur la toile

A cette occasion, la femme d’affaires a également souhaité partager avec ses followers un moment intime et maternel avec un collage de photos d’elle allaitant son bébé.

L’endroit où elle a choisi de partager le moment émouvant était via son Facebook et Instagram, et immédiatement la publication a été remplie de réactions et de commentaires, dont beaucoup de nouvelles mamans qui ont été encouragées par le même Yuya pour ne pas jeter l’éponge dans la difficile démarche d’être maman.

« Puej juste ici, aimant ma Mar, avec la sheshe dehors toute la journée, presque comme sur la photo, mais sans me peigner les cheveux et en pyjama. Me questionnant absolument sur tout », a-t-il écrit Yuya.