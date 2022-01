Les photos des coulisses de Brock Lesnar après avoir remporté le titre de la WWE ravissent et surprennent les fans de la WWE

Brock Lesnar est le botteur de cul résident de la WWE depuis une décennie depuis son retour dans l’entreprise en 2012.

La bête incarnée aime apporter ses coups à temps partiel et a donc toujours été considéré comme un méchant.

Brock Lesnar revient au sommet de la WWE

Pour la première fois depuis des années, Lesnar est un bon gars et il a remporté le titre de la WWE au Jour 1 samedi soir.

Les fans savourent maintenant la façon dont « babyface » Brock profite du moment.

Il y a des années, Lesnar a dit à Stone Cold Steve Austin lors de Broken Skull Sessions qu’il n’aimait pas vraiment les gens et qu’il était très rarement vu en train d’interagir avec des fans.

Mais l’ancien champion des poids lourds de l’UFC, 44 ans, s’est délecté de sa victoire avec les fans lors du premier jour.

Découvrez ces photos et vidéos de Lesnar dans son élément :

Brock Lesnar profite de sa victoire avec le médaillé d’or olympique Gable Steveson

Brock Lensar a poursuivi ses célébrations au bar de l’hôtel avec des légendes du hockey sur glace, dont Wayne Gretzky.

Lesnar était un ajout de dernière minute au match pour le titre de la WWE parce que Roman Reigns, qu’il devait défier pour le titre Universal, a été testé positif pour COVID.

Selon Dave Meltzer, une confrontation tant attendue entre Lesnar et Bobby Lashley est désormais dans les plans immédiats de la WWE.

« Avec Lesnar ayant remporté le titre, la prochaine étape est Lesnar contre Lashley », a-t-il révélé.

« On pouvait dire qu’à la fin de la série, ils ont taquiné ce regard noir avec Lashley et tout comme ça, et c’était la dernière scène. Le match a été réservé spécifiquement pour cette direction.

« Big E était celui qui a été épinglé parce que si Big E n’était pas épinglé, et évidemment, vous voudriez aller avec Lesnar et Big E.

« Mais, la décision, pour une raison quelconque, et la raison en est que les personnes qui prennent les décisions ont estimé qu’il y avait un match plus commercialisable, est allée avec Lesnar et Lashley.

C’était une décision très tardive de rendre à nouveau Brock Lesnar champion de la WWE

« Pendant le match, si vous vous en souvenez, Lesnar a fait F5 à tout le monde mais jamais F5 à Lashley, et ils ont mis en place quelques spots, qui étaient la lance Lashley à travers la barricade. Il y avait la lance Lashley dans le ring, bien que Lesnar ait donné un coup de pied à cette lance.

« Ensuite, il y a eu le Hurt Lock, dans lequel Lesnar était piégé, avec l’idée que Lashley a prouvé qu’il pouvait l’y faire entrer et probablement le battre, mais Big E a fait l’arrêt là-bas.

«Ils ont réservé des places pour être dominants; toutes les places avec Lashley et Lesnar ont été réservées pour que Lashley ait l’air bien tandis que Lesnar a pulvérisé tout le monde et détruit tout le monde. C’est donc l’histoire de l’endroit où ils vont avec ça.

Roman Reigns et Brock Lesnar semblent prêts pour leur troisième rencontre à WrestleMania

Selon Bryan Alvarez, Big E allait conserver son titre de la WWE avant l’ajout de Lesnar.

« En entrant dans ce spectacle, Big E sortait le champion », a déclaré Alvarez. « Et donc la perte du titre pour Big E était le résultat direct du fait que Roman a obtenu COVID et a dû se démener pour trouver une nouvelle idée. »

Alvarez a poursuivi en disant qu’on lui avait dit que la WWE prévoyait de faire un match champion contre champion à WrestleMania entre Lesnar et Reigns.