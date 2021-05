Les photos d’espionnage de la Huawei Watch 3 révèlent le design du portable, les détails d’Harmony OS

Kris Carlon / Autorité Android

TL;DR

De nouvelles prétendues images d’espionnage de la série Huawei Watch 3 ont été divulguées. Les prises de vue présentent Harmony OS, y compris l’écran d’accueil et l’ombre de notification. Huawei lancera la série Watch 3 plus tard cette semaine.

La série Huawei Watch 3 fera ses grands débuts plus tard cette semaine aux côtés d’Harmony OS. Mais juste avant son lancement, une nouvelle série d’images d’espionnage présumées des montres a fait surface.

Repéré par ITHome, la publication note qu’« un certain nombre de blogueurs numériques » ont publié des clichés apparents des Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro dans une boutique hors ligne. Cependant, il ne cite pas la source originale « internaute ».

Néanmoins, les photos d’espionnage présentent quelques fonctionnalités intéressantes. D’une part, Huawei gardera apparemment le visage rond de la précédente ligne Watch GT 2 mais n’utilisera qu’un seul bouton positionné en haut à droite. Un bouton plat secondaire se trouve en dessous. Dans l’ensemble, cela donne une façade plus élégante.

Nous avons également un aperçu de l’emballage selon la rumeur avec son insigne «Powered by Harmony OS». L’OS lui-même est également visible sur les montres. L’écran d’accueil est visible d’un seul coup, avec l’heure, la date et des raccourcis directs vers les applications. Dans un autre, l’ombre de notification est visible, alertant des appels manqués et des messages WeChat. Un autre plan montre également la montre en train de lire, peut-être pour la SpO2.

Nous ne voyons pas le menu des applications, il n’y a donc aucun moyen de faire des comparaisons avec les fuites précédentes de l’interface utilisateur. Néanmoins, Harmony OS n’apportera apparemment pas d’énormes différences visuelles par rapport à Lite OS sur les montres. Un avantage supposé pourrait inclure la disponibilité de plus d’applications – quelque chose que les précédentes montres Huawei ont cruellement manqué.

Huawei lancera la série Watch 3 le 2 juin aux côtés de son nouveau système d’exploitation, alors attendez-vous à ce que des détails plus concrets émergent plus tard cette semaine.