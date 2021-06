Les photos du mode sombre de Windows 11 viennent peut-être de fuir pour la première fois • .

Une semaine après que Microsoft a organisé son événement Windows 11, de nouvelles captures d’écran sont apparues qui prétendent montrer à quoi pourrait ressembler le mode sombre à l’échelle du système sur le système d’exploitation de bureau de nouvelle génération de l’entreprise. Bien qu’il n’y ait aucun moyen de savoir avec une certitude à 100% si ces photos sont exactes, il y a de fortes chances qu’elles soient une représentation précise.

Les photos en question ont d’abord été publiées sur Twitter et auraient été relayées par un “employé de Microsoft qui divulgue des informations internes pour le plaisir”. Pour autant que je sache, ils semblent légitimes et, en plus de tout cela, Windows 11 dans son ensemble est incroyablement élégant et constitue une mise à niveau convaincante comme nous n’en avons pas vu de Microsoft depuis un moment.

Mode sombre de Windows 11

Quelques-unes des photos du mode sombre de Windows 11 peuvent être consultées ci-dessous :

Et un autre:

Et un autre:

Et un de plus pour faire bonne mesure :

Même si ces photos semblent légitimes, beaucoup de choses peuvent changer entre maintenant et le lancement final de Windows 11. En d’autres termes, les photos ci-dessus peuvent être représentatives de la version actuelle de Windows 11, mais nous sommes encore à quelques mois de voir à quoi ressemble la version d’expédition.

Sur une note connexe, la conception de Windows 11 a le menu Démarrer et la barre des tâches positionnés en bas au centre de l’écran, un changement de conception qui a provoqué la colère de certains utilisateurs Windows de longue date. Il n’y a aucune raison de s’inquiéter, cependant, car Microsoft a permis aux utilisateurs de revenir facilement à la disposition familière s’ils le souhaitent.

Cela mis à part, lorsque Windows 11 arrivera finalement, la mise à jour sera gratuite pour tous les utilisateurs de Windows. Néanmoins, certains utilisateurs disposant de machines relativement récentes peuvent être contraints de mettre à niveau s’ils souhaitent profiter de Windows 11. Pour des raisons qui restent encore floues, les exigences CPU pour Windows 11 sont un peu strictes et empêchent même certains PC relativement puissants de 2016 de profiter de la mise à jour.

À ce stade, Noa Bailey a écrit ce qui suit au cours du week-end :

Hélas, l’exigence vraiment problématique pour Windows 11 est qu’il créera une quantité incroyable de déchets électroniques en raison de ses spécifications arbitraires de processeur. Un modeste ordinateur portable Intel Skylake de 2016 répond à toutes les exigences de base. Il est de 64 bits, prend en charge UEFI et contient même un module matériel TPM 2.0 à bord. Pratiquement rien n’a changé en cinq ans en ce qui concerne les PC et les ordinateurs portables, à part la consommation d’énergie et la durée de vie de la batterie. Et si Microsoft obtient ce qu’il veut, cette machine va directement à la poubelle. Même un système Haswell de fin 2013 répond à la plupart des exigences. Un système haut de gamme de cette époque est comparable à la plupart des systèmes milieu de gamme vendus aujourd’hui.

Quant à savoir quand Windows 11 pourrait arriver, Microsoft a été un peu timide à ce sujet. La société n’a pas fourni de date définitive, mais il y a eu quelques indices qui semblent pointer vers un lancement en octobre 2021. Quoi qu’il en soit, une mise à jour massive de Windows est certainement attendue depuis longtemps étant donné que Windows 10 a été lancé depuis l’été 2015.

