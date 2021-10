D’autres photos de tournage ont été révélées pour la prochaine adaptation HBO de The Last of Us de Naughty Dog, un jeu vidéo sur la survie dans un monde où les humains ont muté en créatures violentes et horribles. Et nous n’avons même pas encore mentionné les champignons zombies.

La série est en train de tourner et les dernières photos de tournage nous donnent un aperçu d’un Boston en ruine, récupéré par la nature, ainsi qu’un bon aperçu de Pedro Pascal du Mandalorien dans le rôle de Joel Miller. Les photographies capturent parfaitement le look du jeu.

Nous ne pouvons pas voir s’il a la barbe hirsute de Joel sous ce masque facial, mais Pascal ressemble incontestablement à son homologue du jeu vidéo.

Pedro Pascal vient de traîner à la législature. pic.twitter.com/BHHxmTJMWz – Kristin Raworth (@KristinRaworth) 13 octobre 2021

La série est tournée à Edmonton, mais un budget de 10 millions de dollars par épisode opère sa magie pour la faire ressembler à Boston post-apocalyptique.

Quelques photos plus étonnantes de l’ensemble de #TheLastofUs. ?? jefrosonic | Instagram pic.twitter.com/2hxuc6ulkF – Les dernières mises à jour d’entre nous (@TheLastofUsNews) 12 octobre 2021

Le co-président de Naughty Dog, Neil Druckmann, qui co-écrit également la série et réalise certains épisodes, nous a donné notre premier aperçu de Joel et Ellie ensemble il y a quelques semaines, bien que de dos. C’est un plan qui capture vraiment les personnages.

Quand je les ai vus pour la première fois sur le plateau en costume complet, je me suis dit : « Hooooooly shit ! C’est Joel & Ellie ! 😭 ! L’adaptation @HBO de The Last of Us de @Naughty_Dog avance à grands pas ! J’ai hâte de vous en montrer plus (de tous nos projets !) Happy #TLoUDDay !!! pic.twitter.com/trq9N340FW – Dr Uckmann (@Neil_Druckmann) 27 septembre 2021

Bella Ramsey, qui a joué aux côtés de Pascal dans Game of Thrones, joue le rôle d’Ellie, une jeune fille qui pourrait être la clé pour mettre fin à l’épidémie.

Craig Mazin, le créateur du brillant Tchernobyl de HBO, est scénariste et producteur exécutif aux côtés de Druckmann. Le cinéaste russe Kantemir Balagov dirige le pilote.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.

