Les photos et vidéos en train de disparaître de WhatsApp se rapprochent du lancement pour les utilisateurs d’iPhone

WhatsApp déploie une fonctionnalité de disparition de photos et de vidéos pour les utilisateurs bêta d’iOS

WhatsApp, propriété de Facebook, teste quelques fonctionnalités supplémentaires pour les utilisateurs d’iPhone, telles que les notifications dans l’application, les photos et les vidéos « afficher une seule fois ». Si l’on en croit un rapport de WABetaInfo, WhatsApp déploiera la fonctionnalité « afficher une fois » pour les utilisateurs bêta d’iOS avec la version 2.21.140.9 après l’avoir rendue disponible pour les bêta-testeurs Android.

En utilisant cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront utiliser les fonctionnalités de type Snapchat pour envoyer des photos, des vidéos et se détruire après avoir été vus. Cependant, comme Snapchat, les utilisateurs de WhatsApp ne sauront pas si l’on prend une capture d’écran de quelque chose, selon un rapport de .. Selon WABetaInfo, savoir si une capture d’écran a été prise ou non ne sera pas fourni car il n’existe aucun moyen fiable de le savoir.

Les utilisateurs bêta peuvent essayer cette nouvelle fonctionnalité après avoir mis à jour l’application à partir de TestFlight. Une fois qu’un utilisateur a envoyé une image à un utilisateur, elle disparaîtra dans le téléphone du destinataire après l’avoir vue une fois. L’expéditeur recevra une notification indiquant que le destinataire a visionné la photo ou la vidéo, car le message à bulles indiquera « Ouvert ».

Une autre fonctionnalité notable à déployer pour les utilisateurs bêta est. Nouvelle fonctionnalité de notification in-app repensée. Les utilisateurs pourront voir de nouvelles images, des autocollants GIF, des mises à jour de produits que WhatsApp fait dans la bannière de notification. Les utilisateurs peuvent également développer la notification dans l’application pour afficher l’aperçu du chat. Les utilisateurs pourront faire défiler la vue vers le haut et vers le bas pour voir les messages plus anciens et plus récents reçus.

