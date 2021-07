Les photos les plus cool de Simone Biles aux JO de Tokyo

in

Simone Biles est la plus grande gymnaste que nous ayons jamais vue et maintenant elle est de retour pour plus de médailles d’or aux Jeux olympiques de Tokyo.

Alors que l’équipe des États-Unis a eu un peu de mal dans les préliminaires dimanche, elle est toujours prête à être au sommet de la finale par équipe mardi et elle sera à nouveau un facteur dans le concours général féminin jeudi.

Un photographe a déjà pris une incroyable photo en accéléré de Biles de dimanche que vous devriez vérifier si vous ne l’avez pas déjà vue car c’est une photo incroyable.

Mais voici quelques autres photos du GOAT de Tokyo :

© (Photo de LOIC VENANCE/. via .)

© (Photo de Laurence Griffiths/.)

© (Photo de Laurence Griffiths/.)

© (Photo de Laurence Griffiths/.)

© (Photo par Martin BUREAU / .)

© (Photo par Martin BUREAU / .)

© (AP Photo/Natacha Pisarenko)

© Photo LOIC VENANCE/. via .)

© (AP Photo/Ashley Landis)

© (AP Photo/Ashley Landis)

© (Photo de Laurence Griffiths/.)

© (Photo de LOIC VENANCE/. via .)