Les photos les plus mignonnes de Serena Williams avec elle, la fille d’Alexis Ohanian

La paire parfaite! Serena Williams l’a accueillie et Alexis Ohanianla fille de Olympia, en septembre 2017 – et la petite est son mini-moi.

Alors qu’elle adore partager ses moments avec le tout-petit, la joueuse de tennis professionnelle a écrit via Instagram en février 2020 que «travailler et être maman n’est pas facile».

L’athlète expliquait à l’époque: «Je suis souvent épuisé, stressé, puis je vais jouer un match de tennis professionnel. Nous continuons. Je suis tellement fière et inspirée par les femmes qui le font jour après jour. Je suis fière d’être la maman de ce bébé @olympiaohanian. «

Le même mois, le natif du Michigan a dit Anna Wintour d’avoir le privilège de passer plus de temps avec sa fille que la mère qui travaille habituellement.

«Je suis à court de mots quand je pense aux femmes qui travaillent jour après jour, pour subvenir aux besoins de leur famille, alors que je sais combien il m’est difficile de quitter ma fille», Ma vie: reine de la cour a dit l’auteur. «Je n’ai jamais ressenti cela avant de devenir maman. Je pense que les femmes doivent être reconnues.

La créatrice de vêtements de sport a ajouté que ses «héros ont changé» depuis la parentalité, expliquant: «Mes héros sont des mamans parce que les femmes sont des super-héros. Avoir un bébé et ensuite aller travailler deux ou trois semaines plus tard ou travailler de neuf à cinq. … J’ai la chance de ne pas avoir à faire ça.

Lorsqu’il s’agit d’élever Olympia, Williams modélise ses tactiques parentales après celles de sa propre mère. «J’ai l’impression que toutes ces leçons [my mom, Oracene Price], m’a appris à être si forte, à être fière de qui je suis, à pouvoir regarder n’importe qui en face et avoir confiance et parler avec autant de confiance est quelque chose que j’ai vraiment pu embrasser », a déclaré l’olympien lors d’un Événement de juin 2017. «Et j’adorerais enseigner ça à mon enfant.»

Continuez à faire défiler pour voir la 23 fois lauréate du Grand Chelem se lier avec sa fille au fil des ans, de marcher sur une piste à jouer au tennis.