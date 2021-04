Les photos les plus sexy de Denisse Novoa d’Exatlon

Telemundo Photos de Denisse Novoa

Denisse Novoa a été expulsée il y a quelques semaines de la cinquième saison d’EXATLON, déclenchant une polémique qui à ce jour a laissé plus de questions que de réponses.

Et c’est qu’après que des versions sont apparues avant l’expulsion de la belle Mexicaine avec Frank Beltre, qui a indiqué que la raison du départ des deux athlètes était liée à l’entrée présumée de drogues illégales dans le programme, les deux athlètes continuent de soutenir un silence hermétique qui n’aide personne à clarifier les choses.

Denisse Novoa a eu une conversation avec ses abonnés Instagram la semaine dernière, où elle a à peine mentionné ce qu’elle ressentait, puis a partagé un message dans lequel elle affirmait avoir compris que la raison de son départ était liée à des problèmes de vie, alors que sa famille traversait une période difficile. moment difficile, dont elle n’avait aucune idée.

Et alors que ses fans sont partagés entre ceux qui lui expriment leur plein soutien et lui disent même qu’il n’a pas besoin d’en parler, d’autres de leur côté n’arrêtent pas de remplir les réseaux sociaux de la soi-disant «Pantera», exigeante réponses.

Ce que les plus de 237000 abonnés que la femme Veracruz de 24 ans a sur son compte Instagram font coïncider pour exprimer son amour et son admiration.

À propos, les éloges de l’ancienne candidate EXATLON n’ont pas cessé, pour sa griffe et sa force, ainsi que pour son regard profond aux yeux bleus et cette beauté qui a ensorcelé ses adeptes.

Et c’est justement que, en plus de communiquer directement avec ses fans, via ses réseaux sociaux, l’ex-concurrente d’EXATLON, qui selon Frank Beltre, a eu la chance avec lui de revenir au programme, les laisse constamment brûler. des photographies, avec lesquelles il expose tous ses attributs physiques.

Tout au long de son compte Instagram, Denisse a partagé toutes sortes de photos révélatrices, avec lesquelles elle montre que son truc, ce n’est pas seulement le talent et la force sportive, mais aussi l’intelligence, le charisme et beaucoup de beauté.

En témoigne les messages que les fans de Denisse lui adressent quotidiennement dans leurs publications, où il est courant de trouver des mots tels que «quelle beauté», «bombonsote», «tu es une déesse» et «quelle reine divine», entre autres.

Même les fans des Reds n’hésitent pas à se joindre à la pluie d’émotions et de soupirs qui déchaînent les photos que Denisse Novoa partage et applaudissent sa beauté depuis les toits.

“Bien que nous soyons des rouges ❤️ il faut reconnaître que Denisse est belle”, a commenté un éventail rouge à propos de la belle mexicaine.

Et alors que le public de la cinquième saison d’EXATLON apprend de Denisse Novoa elle-même ce qui a vraiment déclenché son expulsion, ou si elle revient vraiment bientôt sur l’émission Telemundo, nous vous laissons ici 10 des photos les plus sensuelles avec celle que le ” Panther “est tombé amoureux de ses fidèles disciples. Personne ne doute qu’elle ressemble à un mannequin de magazine en eux.

