Les photos les plus sexy de Rodrigo Romeh, concurrent d’EXATLON

Ce dimanche, les adeptes d’EXATLON ont vu comment l’un des personnages les plus gâtés des réseaux sociaux, le Mexicain, Rodrigo Romeh, a dû dire au revoir à l’émission Telemundo, après une saison très courte qu’il a eue en compétition.

L’influenceur de renom, qui compte plus de 1700000 followers sur son compte Instagram, et pareil sur d’autres réseaux, a quitté EXATLON, après avoir été dépassé par Rafael Soriano, des Contendientes.

Mais au-delà des moments que Rodrigo a vécu dans la populaire émission de téléréalité, qui a une fois de plus montré qu’il est un athlète accompli, propriétaire de beaucoup de discipline et d’un charisme unique, l’entrepreneur et modèle est un «sex-symbol» parmi ses millions de followers , qu’il chouchoute constamment avec des photographies saisissantes.

En plus d’utiliser ses réseaux sociaux pour proposer ses produits nutritionnels et donner des conseils sur une alimentation saine et un regain de motivation, Rodrigo Romeh, fait toujours chouchouter ses fans avec un taco de ojos dario.

Les publications de l’ancien participant d’EXATLON sont vues par des millions de personnes chaque jour, certaines meurent d’envie devant l’anatomie tonique de l’athlète et d’autres, pour la plupart des femmes, deviennent folles des abdos de Rodrigo, ainsi que de ce sourire qui se démarque comme son grand cachet.

Y aunque hoy Rodrigo, recordado por muchas de sus fans por sus pantaloncitos rojos cortos, con los que bailó en plena cuarentena en la cocina, mostrando sus atributos, es todo un símbolo del físico, en su propio canal de Youtube, confesó que no siempre était si.

Le Mexicain a révélé que lorsqu’il était adolescent, il avait un problème de poids, et c’est à 16 ans qu’il a décidé de changer de vie et est tombé amoureux du sport et d’une alimentation saine, montrant qu’il le pouvait, quiconque a de la discipline et vous gagnez, vous pouvez atteindre les objectifs que vous souhaitez.

«Cela m’a motivé, je voulais mieux paraître, et j’ai commencé avec des routines à la maison et des choses qui ne devraient pas être faites, comme les régimes extrêmes, mais ensuite j’ai progressivement commencé à développer mon corps et à rechercher des personnes qui avaient plus d’expertise dans ce domaine. domaines et connaissances », a-t-il révélé à Rodrigo dans l’une de ses vidéos YouTube.

Et bien que le rêve EXATLON soit terminé pour Rodrigo, il ne fait aucun doute que le garçon continuera sur un chemin plein de succès et de gloire, et ses fans pourront continuer à profiter de sa présence, dans ce contact direct que l’athlète a avec eux, à travers leurs réseaux.

Pour l’instant, et alors que beaucoup tentent de calmer la tristesse face au départ de Rodrigo, nous partageons ici plusieurs des photos les plus “chaudes” de ce sportif, qui a montré que le physique peut s’accompagner de beaucoup de grâce, de charisme et de simplicité, en quoi beaucoup sont considérés comme le package complet.

Profitez de Rodrigo dans toute sa splendeur.

