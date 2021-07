Les photos nues d’Audris Rijo Nuestra Belleza Latina

. Audris Rijo a été le premier finaliste de la septième saison de Nuestra Belleza Latina

Nuestra Belleza Latina a été pleine de toutes sortes de moments mémorables, allant de ces tendres souvenirs qui ont révélé le côté le plus vulnérable des centaines de jeunes femmes qui ont vécu l’émission de téléréalité, aux combats graves, aux licenciements et aux scandales.

Mais tout au long des 11 saisons du concours de beauté, l’une des controverses les plus mémorables a sans doute à voir avec la septième édition, où la dominicaine Audris Rijo, qui est finalement devenue la première finaliste, après avoir été battue par la salvadorienne Marisela Demontecristo, était le centre d’un scandale, alors qu’en pleine compétition, des photographies de nu de lui ont commencé à circuler dans les réseaux.

Les photos ont fait sensation et même si l’on pensait même que la jeune femme serait écartée du concours, le jury a décidé de la soutenir et lui a permis de continuer dans l’émission, avec le soutien des votes du public.

Audris a parlé des photos, mentionnant à l’époque qu’elles avaient été prises par un ami très proche, qui vivait à Dubaï, mais qu’elles n’avaient jamais été faites pour être libérées. Et bien que plus d’un en soit venu à penser que son amie aurait pu être celle qui les avait divulgués, puisqu’elle avait les copies, elle l’a défendu et a dit qu’elle avait un ex-petit ami à qui elle a envoyé quelques photos, en tant que suspect. .

Pour finir d’ajouter du sel à la polémique, à cause des photos, le mariage d’Audris, qui était marié à un joueur, est terminé, puisque l’homme a dit s’être senti trahi, car non seulement il n’était pas au courant des photos, mais il a assuré soupçonne que sa femme d’alors serait infidèle à l’ami qui a pris les photos, qui étaient plus de 60, comme l’a révélé la dominicaine elle-même.

« Ces photographies ne sont pas récentes. Je les ai pris il y a quelque temps avec mon meilleur ami. Ils étaient pour mon usage personnel. Les photographies étaient les miennes et comme tout le monde le sait, j’ai été victime d’un cambriolage que je n’ai pas encore, je ne sais pas… .

“J’en ai partagé certains avant d’entrer dans l’émission de téléréalité (a-t-elle dit, faisant référence au fait qu’elle en a envoyé à un ex-petit ami). Les photos sont sorties le samedi avant le début du spectacle, donc évidemment cela a été fait dans le but de ne pas entrer. Je ne vais accuser personne, mais j’ai porté plainte et je ne vais pas entraver le processus en accusant qui que ce soit, mais j’ai un soupçon”, a ajouté le premier finaliste de la septième saison de Nuestra Belleza Latina.

Audris a ajouté : « La première photo qu’ils ont téléchargée, je l’ai reçue sur Twitter, car ils m’ont tagué, et j’ai été choqué. J’ai dit : ‘OMG’, de ces photos il y en a environ 60 de plus ».

Et bien que beaucoup soient même allés jusqu’à assurer que la divulgation des photos ferait partie d’une stratégie pour être médiatisée et plus sonore, la candidate l’a nié et a déclaré qu’au contraire, cette situation avait affecté le début de sa carrière médiatique.

« Ce n’est pas de la stratégie. Ce n’est pas l’image que je veux donner au public. Ce n’est pas la meilleure entrée », a déclaré la jeune femme, qui en 2011 avait déjà tenté de briguer la couronne de Nuestra Belleza Latina, mais s’est retirée pour des raisons personnelles.

Audris a remercié le soutien, non seulement du public, mais de son mentor et membre du jury, Julián Gil, qui a été un pilier important pour elle dans ce moment difficile.

« Julian m’a dit que ces choses peuvent arriver lorsque vous êtes une personne publique. Je suis une femme forte, j’ai décidé, je vais risquer (de participer), et Dieu merci la personne qui a voulu m’extorquer pour que je n’entre pas dans le salon avec ces photographies, je l’ai confronté. Maintenant, je remercie le public et les personnes qui m’ont soutenu, car je ne me sentais pas seul », a conclu le dominicain.