Les photos qui montrent Ana Parra en feu

Ana Parra / Instagram Ana Parra a enchanté ses fans avec une photo torride

Ana Parra partage toujours avec elle plus de 143 000 abonnés Instagram sur ses routines d’exercice, des conseils pour rester en forme et des messages inspirants pour s’entraîner. Cette fois, il est allé plus loin et a montré son abdomen marqué et sa silhouette tonique avec une séance photo avec laquelle il a littéralement eu des étincelles.

L’ancien athlète de la cinquième saison d’Exatlón États-Unis a posé en bikini avec une fusée éclairante dans chaque main. « Pour briller la vie », a-t-il écrit dans la publication qui a rapidement dépassé les 5 400 likes et les centaines de commentaires.

« Comme tu es belle, Anita, tu as un beau corps », « Voici mon Dieu, tu es spectaculaire », « Dieu béni d’avoir créé une si belle femme » et « Waoo spectaculaire. Je vais t’envoyer cloner », étaient quelques-uns des commentaires flatteurs que lui laissaient ses admirateurs ».

L’athlète de 26 ans a été assez active sur les réseaux sociaux avec des photos et des phrases qui la motivent à faire de l’exercice. « Allez Ana, tu peux TOUT gérer (phrases que je me répète de temps en temps). @nodaysoff #tenue. Voudriez-vous voir la routine qui m’a fait transpirer comme ça ? », a-t-il noté dans un post récent, où il a posé dans ses vêtements de sport.

Et pour ceux qui veulent voir étape par étape sa routine, la Colombienne a partagé une série d’images où elle peut être vue sur différentes machines d’exercice donnant 100% à chacune. « Avec un œil sur la cible », a-t-il écrit.

Ses followers ont apprécié ses efforts et l’ont récompensée avec de beaux messages. « Belle, à quel point avec vos routines, championne dure, la persévérance fait du profit », « Vous êtes belle, en plus, vous dégagez un positivisme incroyable », et « Vous êtes bien essayé et vous donnez toujours le meilleur de vous-même, et en plus, vous êtes un humble, simple et beau », étaient quelques commentaires.

Ana Parra est une athlète, mannequin et ingénieure. Lors de sa participation à la cinquième saison de l’émission de téléréalité Telemundo, Exatlon United States, elle a atteint la demi-finale, mais en raison d’une douloureuse blessure au cou et au nez, elle n’a pas pu disputer la finale contre Norma Palafox.

Dans une vidéo récente qu’il a téléchargée sur son Instagram, il a révélé plusieurs choses que ses abonnés ignoraient. Il s’est défini comme une personne très spirituelle, qui aime les passe-temps tels que la méditation et la lecture. Quand on lui demande de quoi vit-il ? Il a déclaré qu’il investit en bourse et qu’il perçoit également des revenus de son travail de mannequin, d’influenceur et d’entrepreneur ». Elle a également révélé qu’elle est presque toujours très calme et sérieuse.

D’autres choses que nous savons sur l’athlète, c’est qu’elle adore les motos, mais malheureusement il y a quelques jours son précieux véhicule a été volé, celui qui n’est pas encore apparu, malgré ses efforts pour le retrouver.

