Les photos qui restent en attente

08/06/2021 à 8h35 CEST

Manoj Daswani, Tokyo

Les médias du monde entier reflètent aujourd’hui les histoires et les expériences des journalistes qui sont venus à Tokyo, mais personne ne parle de ceux qui – pour une raison ou une autre – ils sont restés en passant, avec leurs rêves et leurs buts en suspens pour une meilleure occasion.

Parmi eux, ceux de José Luis Perez (Albacete, 1978), qui avoue au loin que rester en dehors de la couverture olympique de Tokyo a été “l’expérience la plus douloureuse” à laquelle il a dû faire face au cours de sa longue et fructueuse vie professionnelle. Il fait partie des personnes touchées par la pandémie, bien qu’il ait été vacciné et ait répondu à toutes les exigences exagérées imposées par l’organisation.

“La veille de l’avion pour le Japon, j’ai été informé qu’un membre de la famille très proche avait eu un contact étroit avec un positif et que je devrais m’occuper de lui pendant qu’il faisait la quarantaine et les tests pertinents pour savoir s’il était positif. En même temps, je devais aussi m’isoler et attendre des résultats », explique-t-il. C’était un coup dur. « Un bâton terrible », comme il le décrit lui-même, photojournaliste de profession et avec un CV extraordinaire derrière lui. Son signature a des images qui pourraient sembler incroyables, décrivant des moments uniques des courses de Rafa Nadal ou Carolina Marín, paradoxalement également absente de ce rendez-vous japonais.

Carolina Marin, aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro

| @jperezfotografo

“Plus de deux ans à préparer consciencieusement cet événement et la veille du départ j’ai dû tout annuler. J’avais un bon contrat avec l’une des meilleures agences du monde et beaucoup d’argent investi dans ce projet. Et vous ne manquez pas seulement l’expérience du travail aux Jeux, vous manquez aussi beaucoup de choses qui viennent après votre retour du Japon car tout ce que vous faites aux Jeux a des répercussions pendant des années », explique-t-il au sujet des conséquences de son malheur.

Mais le coup affectif et professionnel s’est accompagné d’un déluge de messages d’affection et d’encouragement auxquels il ne s’attendait pas, puisque certains émanent même de professionnels et de collègues avec lesquels il n’a jamais eu de contact personnel. “Au cours de la dure préparation des procédures pour Tokyo, nous avons créé un groupe de guêpes avec des collègues pour nous aider et partager des informations et de ce groupe sont nées de grandes amitiés. Nous avons déjà commencé à ressentir l’esprit olympique à travers les messages que nous nous sommes envoyés; Et chacun des messages de soutien qui m’ont été envoyés a également été déterminant pour moi. Je suis très fier du travail qu’ils font à Tokyo, je sais à quel point c’est difficile, je les suis quotidiennement sur les réseaux sociaux et ils ont été très affectueux et empathiques avec moi. ” D’une manière très spéciale, il nomme Maite García , Manu Reino, Gabi, Sonia, Liliana & mldr; “Nous sommes un très beau groupe, vraiment. On pense déjà tous à se retrouver à Paris», affirme-t-il. Car ses photos restent en attente pour les grands événements qu’il voit déjà à l’horizon.

A Tokyo ça ne pouvait pas être, mais l’enthousiasme et la préparation de José Luis ne se découragent pas. « Une autre course longue distance m’attend pour bien préparer les prochains Jeux. Je vais continuer à m’entraîner en tant que journaliste, cette année je couvrirai la Liga et tous les événements nationaux possibles et je travaille déjà sur l’organisation du voyage au Qatar pour couvrir ma quatrième Coupe du monde de football. »