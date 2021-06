Les photos qui s’autodétruisent lorsqu’elles sont vues arrivent sur WhatsApp : voici comment elles fonctionnent | La technologie

Une nouvelle fonctionnalité conçue pour protéger la confidentialité du contenu que vous envoyez vient d’arriver dans la version bêta de WhatsApp pour Android. Nous parlons de photos et de vidéos qui s’autodétruisent lorsqu’elles sont visionnées et c’est ainsi que cela fonctionne.

La confidentialité est l’un des problèmes qui préoccupent le plus les utilisateurs aujourd’hui. Pour cette raison, les applications de messagerie instantanée s’efforcent d’offrir des fonctionnalités axées sur la confidentialité, et WhatsApp en fait partie.

Les messages autodestructeurs en sont la preuve. La plateforme de messagerie appartenant à Facebook a lancé il y a quelques mois des messages temporaires qui sont supprimés 7 jours après leur envoi, et des messages qui s’autodétruisent après 24 heures sont également en cours.

Mais ce n’était que le début et WhatsApp veut également appliquer l’autodestruction à d’autres contenus particulièrement sensibles : les photos et les vidéos. Il y a quelques jours, nous avons appris que WhatsApp travaillait sur une fonction pour protéger la confidentialité des photos et vidéos que vous envoyez, et maintenant vient d’arriver dans la version bêta pour Android, nous savons donc déjà comment cela fonctionne en détail.

Ici, nous expliquons comment envoyer des photos et vidéos autodestructrices sur WhatsApp :

En cliquant sur le bouton partager des photos et des vidéos à la fin du champ de texte pour ajouter un commentaire Un cercle apparaîtra avec le numéro 1 à l’intérieur. Cette icône indique que la fonction est activée et prête à être utilisée. Après avoir sélectionné la photo ou la vidéo que vous souhaitez envoyer, il vous suffit de toucher l’icône pour que le destinataire ne puisse lire le contenu qu’une seule fois. Lorsque vous le verrez, il disparaîtra du chat et ne pourra pas être rouvert. WhatsApp vous dira si le destinataire a vu le contenu du chat.

Bien sûr, lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, gardez à l’esprit que n’empêche pas le destinataire de capturer les photos ou vidéos. De plus, si vous prenez une capture d’écran, WhatsApp ne vous en informera pas, car il ne détecte pas cette action.

Comme nous l’avons dit, pour le moment, cette fonction n’est disponible que dans la version bêta de WhatsApp pour Android, il ne peut donc pas encore être utilisé par la grande majorité des utilisateurs. Soyez patient car il arrivera probablement bientôt dans la version stable.