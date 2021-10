Les photos représentent de prétendus AirPods Pro 2 avec le même design, un étui avec des trous de haut-parleur « Find My » et une sangle de fixation

Apple développe des AirPods Pro de deuxième génération pour suivre les AirPods 3, les nouveaux écouteurs devant sortir en 2022. Jusqu’à présent, nous avons peu entendu parler des ‌AirPods Pro‌ de prochaine génération, mais une rumeur de Mark Gurman de Bloomberg a suggéré qu’ils pourrait être sans tige.



MacRumors a maintenant reçu des images présumées des AirPods Pro‌ de deuxième génération qui contredisent les rumeurs de conception sans tige, mais elles proviennent d’une source (« Xerxes ») sans antécédents établis et nous ne pouvons pas vérifier leur exactitude. La personne qui nous a fourni les images a déclaré qu’elles provenaient d’une « source interne Apple », et la personne a refusé de fournir des informations supplémentaires.

Le ‌AirPods Pro‌ sur les photos présente le même design que le ‌AirPods Pro‌ d’origine, à l’exception d’un capteur optique manquant vers le dessous de chaque oreillette. Apple est passé des capteurs optiques à un capteur de détection de peau dans les ‌AirPods 3‌, il est donc possible que les ‌AirPods Pro‌ 2 emboîtent le pas à cet égard.



Au-delà des écouteurs eux-mêmes, il existe des différences plus évidentes dans le boîtier. Il y a des trous de haut-parleur en bas, ce qui est un choix inhabituel pour une conception de boîtier AirPods. La source qui a fourni les images dit que ces trous de haut-parleur sont introduits car dans iOS 16, Apple ajoutera une nouvelle fonctionnalité où « Find My sera disponible pour le boîtier et les bourgeons séparément ». Les trous des haut-parleurs laisseront le boîtier jouer un son pour lui permettre d’être localisé.

Le boîtier présente également une boucle métallique sur le côté, destinée à attacher une sangle, mais Apple n’a utilisé cette conception pour aucun de ses autres modèles AirPod et on ne sait pas pourquoi elle serait ajoutée dans ce cas. Cela dit, il ne semble pas exclu qu’Apple ajoute une sangle.



Au sujet d’un design sans tige, la source dit que les rumeurs sont incorrectes et qu’Apple n’éliminera pas la tige des ‌AirPods Pro‌ de prochaine génération.

MacRumors est un site de rumeurs, comme son nom l’indique, nous avons donc pensé partager ces images avec nos lecteurs même si nous ne pouvons pas vérifier qu’il s’agit d’une représentation précise du ‌AirPods Pro‌ 2 à ce stade. Gardez à l’esprit que ces caractéristiques n’ont pas été confirmées par une source dont l’exactitude est connue et que les informations doivent être considérées avec un certain scepticisme à ce stade.

Comme mentionné ci-dessus, Mark Gurman de Bloomberg, qui fournit souvent une évaluation précise des plans d’Apple, a déclaré qu’Apple visait à rendre les ‌AirPods Pro‌ 2 plus compacts en éliminant la tige courte qui dépasse du bas. Apple a testé une forme plus arrondie, mais intégrer le matériel des AirPods Pro‌ dans un châssis de taille réduite s’est avéré difficile, de sorte que le plan pourrait être abandonné.

Nous n’avons entendu aucune autre rumeur de nouvelles fonctionnalités ou de modifications apportées à la conception du boîtier des AirPods Pro‌ 2 pour le moment. Il convient peut-être de noter que la première actualisation des AirPods d’origine, les AirPods 2, ne comportait pas non plus de nouveau design, se concentrant plutôt sur un ajout de charge sans fil pour le boîtier et d’autres améliorations internes. Les ‌AirPods Pro‌ 2 devraient être lancés à un moment donné en 2022, mais on ne sait pas encore quand.