Les phrases de Ricky Rubio sur l’effort, le travail et la vie qui sont devenues virales

L’Espagne est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. L’équipe nationale est entrée dans l’histoire en Chine en remportant la finale contre l’Argentine, et Ricky Rubio était le MVP du tournoi.

Rubio, qui fait partie de l’élite depuis l’âge de 15 ans lorsqu’il a fait ses débuts à l’ACB, a traversé de nombreuses phases dans sa carrière. D’être un enfant prodige à s’installer en Espagne, tout gagner en Europe, aller en NBA et repartir de zéro, se blesser gravement, être critiqué à certaines occasions et maintenant, une fois de plus pleinement établi et consolidé en tant que meneur de premier niveau. dans la meilleure ligue du monde.

Tout au long de ce voyage, comme on le sait, la mort de sa mère il y a trois ans a également eu une influence. Pour toutes ces raisons, la base d’El Masnou a pu montrer dans cette Coupe du Monde une image de leadership et une intégrité si superlative. Il n’est plus l’éblouissant joueur de 16 ans ou le meneur stratosphérique qui a franchi des passes en NBA qui a même surpris LeBron. Et c’est peut-être pour cela que ses propos lors d’une conférence de presse et ses déclarations sur le championnat, notamment après la victoire, sont devenus une tendance sur les réseaux sociaux.

C’est ce que cette vidéo a fait, par exemple, dans laquelle, après la finale, il s’est souvenu de sa mère et comment elle l’a aidé tout au long de sa carrière:

Et aussi sur Twitter, plusieurs utilisateurs ont retrouvé un discours qu’il a donné lors d’une série de conférences pour BBVA dans laquelle il a exploré sa vision du travail, du sacrifice et aussi de l’échec.

Voici quelques-unes des phrases de Rubio dans cette conférence:

Pour ce message, ils gagnent également.

« Plus je m'entraîne, plus j'ai de chance. »

« Le désir d’un enfant est si grand que nous devons en tirer des leçons. Je continue d’apprendre de l’illusion que l’enfant avait [refeririéndose a él] qui disputait cette finale en 2008 », en référence à la finale des Jeux Olympiques de 2008.

« Atteindre les meilleurs talents peut vous aider, mais pour le maintenir, vous devez avoir un niveau de constance, d’effort et de mentalité au quotidien, ce qui n’est pas satisfaisant à l’époque. Il faut avoir de la discipline »

« J’ai réalisé au cours de ma carrière que plus je m’entraîne, plus je suis chanceux. »

« Si vous voulez que quelque chose se passe bien pour vous, travaillez dur. Les victoires sont importantes car elles sont la récompense d’un travail que vous avez fait. Qu’en est-il de l’échec? Au début, je ne savais pas comment accepter la défaite, avec 20 ans que j’avais a gagné tout ce que vous pouviez gagner en Europe, et je vais en NBA et les choses ne commencent pas si bien pour moi. […] Et cette expérience aurait pu me faire arrêter d’aimer le basket, arrêter de l’apprécier. Mais je l’ai pris dans l’autre sens. L’échec m’a appris, j’en ai appris. «

« Plusieurs fois, nous pensons qu’un problème que nous avons, ou une situation, est la vie ou la mort. Comme un coup franc dans la dernière seconde. Vous mettez beaucoup plus de pression dessus qu’il ne l’est. Plusieurs fois, dans un problème, nous disons » est-ce que si cela ne sort pas … ». Ne vous inquiétez pas. Si vous avez consacré les heures de travail que vous estimez nécessaires. Si vous pensez que vous avez tout fait parfaitement et que cela ne s’est pas produit dans, oubliez le résultat. «