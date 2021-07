Les phrases de Sergio Ramos qui ont échappé au PSG

in

07/07/2021

Le à 20:27 CEST

Sergio Ramos est déjà “officiellement” nouveau joueur du Paris Saint-Germain, grâce à une fuite du club lui-même, de quelques mots parlant de son nouveau numéro à Paris.

L’ancien capitaine du Real Madrid a passé la visite médicale ce mercredi avec l’équipe parisienne et s’est exprimé pour la première fois en tant que footballeur de son nouveau club dans des déclarations divulguées, dans lesquelles il était très heureux de pouvoir utiliser son numéro bien-aimé avec dont il a pu hisser la Ligue des champions avec Madrid, objectif principal des dirigeants du PSG.

“Ce chiffre 4 j’apprécie beaucoup pour la superstition, car je l’ai depuis le début de ma carrière, et il m’a aussi accompagné tout au long de ma vie, il m’a suivi, il m’a donné des opportunités, et de nombreuses victoires. Maintenant, le 4 fait partie de moi à la fois en tant que personne et en tant que professionnel », a déclaré Ramos à propos de son ancien numéro mais imprimé sur un nouveau maillot.

“Pour moi, c’est un privilège de pouvoir porter ce numéro dans une équipe aussi belle que le Paris-Saint Germain. Alors ce sera sûrement très spécial de pouvoir porter ce numéro ici à Paris”, Sergio a ajouté, déjà en tant que footballeur du PSG.