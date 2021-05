Les physiciens découvrent la cinquième force de la nature qui pourrait expliquer l’énergie noire | Vie

Grâce au Laboratoire Fermi, un laboratoire d’accélération de particules, il a été possible d’observer la cinquième force de la nature, les muons, qui pourrait représenter une révolution importante en physique.

En physique, il y a 4 forces fondamentales qui sont derrière des mouvements aussi importants que les orbites des planètes ou d’autres plus quotidiens, comme le réfrigérateur gardant les aimants attachés à sa porte debout.

Ces 4 forces fondamentales sont considérées comme des interactions entre particules et, selon celle qui est le protagoniste, une interaction différente apparaît, qui peut être l’interaction faible, la forte, la gravité et l’électromagnétisme.

Les bosons –W et Z, en particulier– sont parmi les particules impliquées les plus connues et celles qui sont responsables de l’interaction faible; les gluon, d’interaction forte; les photon, de l’électromagnétisme, et de la graviton, concernant la gravité.

Derrière toutes ces interactions se cachent des routines de physique d’une importance vitale, telles que l’union des atomes, la radioactivité, l’attraction d’objets avec la masse ou l’existence de champs magnétiques et d’électricité.

Jusqu’à présent, ces 4 forces régnaient sur le monde des physiciens, mais une nouvelle étude a trouvé une nouvelle force, la cinquième, dans le Fermilab, un laboratoire d’accélération de particules, du Département de l’Énergie des États-Unis, ce qui supposerait une révolution en physique, presque sans précédent.

Muons, la cinquième force de la nature

Bien qu’il y ait déjà eu une étude de l’Institut de recherche nucléaire de l’Académie hongroise des sciences qui avait trouvé un nouveau boson responsable d’une interaction inconnue, en 2015, elle est passée inaperçue par la communauté scientifique.

Plus tard, en 2016, en Californie, un groupe de chercheurs a voulu tester l’hypothèse de l’équipe hongroise dans une autre étude, affirmant que cette dernière avait découvert un nouveau boson échappant au modèle standard de physique.

Mais au-delà de ces expériences, avec Muong g-2 – C’est ce que les scientifiques ont appelé cela – le comportement des muons, particules subatomiques qui existent de façon fugitive et disparaissent en quelques fractions de seconde, ont été analysés.

«La détermination du comportement subtil des muons est une réalisation remarquable qui guidera la recherche de la physique au-delà du modèle standard dans les années à venir», a-t-il expliqué dans un communiqué de presse. Joe Lykken, directeur adjoint de la recherche au Fermilab. «C’est une période passionnante pour la recherche en physique des particules et le Laboratoire Fermi est à l’avant-garde.

Une possible révolution en physique

L’expérience a provoqué une grande agitation au sein de la communauté scientifique, qui a suggéré que cette cinquième force pourrait être impliquée dans des processus fondamentaux, tels que l’expansion de l’univers, qui jusqu’à présent s’expliquait par l’énergie noire, phénomène encore énigmatique.

De cette façon, pour visualiser cette cinquième force – qui a 200 fois la masse de l’électron – ils ont utilisé ce laboratoire d’avant-garde pour produire des muons, pouvant observer la direction de la même, ainsi que sa vitesse, déterminée par le force de l’aimant interne de la construction mégalomane.

Cette machine coûteuse a été transportée de Long Island à Chicago, aux États-Unis, pour profiter de l’accélérateur de particules Fermilab, réalisant le plus intense du géant nord-américain.

Avec cette découverte, la Physique commence à comprendre certaines questions fondamentales, même s’il faudra attendre que les esprits humains puissent déchiffrer les grandes énigmes de l’univers, comme cette cinquième force, les muons, qui pourraient être derrière l’énergie noire et la croissance exponentielle universelle.

Article original d’Abraham Andreu publié dans Business Insider Espagne