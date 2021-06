Les pianos “démolisseurs de voitures” de Paul Ricard resteront

19/06/2021 à 12h50 CEST

Vendredi, après les deux premiers tours libres du GP de France, certaines équipes, dont Red Bull, se plaignaient des “bananes” dissuasives sur le circuit Paul Ricard. Le chef Verstappen ou le champion Hamilton ils s’en sont pris à eux en détruisant certaines parties de leurs voitures, avec le coût économique conséquent pour leurs équipes. Le Directeur de Course FIA, Michel Massi Il a fait valoir que ces bananes étaient déjà là en 2019 et a suggéré que la solution pour éviter les dommages est de respecter les limites de la piste.

Les pianos de Paul Ricard ont été discutés lors du briefing des pilotes vendredi soir et Masi a promis d’étudier leurs plaintes, mais aucun changement n’a été confirmé dans les notes mises à jour du directeur de course pour ce samedi, bien qu’il ait été ajouté une surveillance supplémentaire des limites dans la courbe 6 aux côtés de ceux déjà présents dans les courbes 1-2, 3-5 et 8-9.

“Nous sommes très stricts avec ce que nous pouvons dépenser en vertu des règles de limites de coûts”, a déclaré le chef de Mercedes, Toto wolff, à motorsport.com. “Et si vous perdez le fond plat de la voiture à cause d’un trottoir de saucisse, c’est frustrant, mais ce n’est la faute de personne. Même si je pense que nous devons tous trouver des solutions ensemble qui empêchent les voitures de trop sortir de la piste mais ça ne casse pas le châssis. La surveillance électronique n’est pas la meilleure, et la surveillance visuelle n’est pas terrible non plus. Je pense qu’il doit y avoir des facteurs qui génèrent un impact, mais pas un coût économique. Peut-être que vous êtes pris dans un bac à gravier, revenez en arrière à des solutions simplistes. Cela dit, le simpliste peut aussi créer des complications en termes de sécurité, par exemple », a-t-il ajouté. Wolff.

Le PDG de Red Bull, Horner chrétien, a convenu que le gravier pourrait être une meilleure solution. “Je pense qu’il est important de trouver un équilibre. Le problème, c’est que dans la façon dont les bordures sont placées là, elles ne sont pas immédiatement visibles pour les pilotes, donc c’est comme s’ils étaient invités à y aller. Ce serait bien si on trouvait quelque chose cela ne ferait pas tant de mal à la voiture, cela entraînerait une pénalité de temps. Je pense donc que le gravier est probablement une meilleure façon de le faire que d’avoir quelque chose qui fait une pénalité physique et casse les ailes avant. Cela, dans un monde avec limites de coûts, c’est évidemment très cher.”