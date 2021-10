Les pics SOL/USD dépassent le niveau de 170 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

in

Analyse des prix Solana – 2 octobre

Le prix de Solana est vu augmenter avec un élan fulgurant alors que la pièce continue de se déplacer au-dessus du niveau attendu.

Marché SOL/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 200 $, 220 $, 240 $

Niveaux d’assistance : 130 $, 110 $, 90 $

SOLUSD – Graphique journalier

SOL/USD indique une tendance haussière sur le marché, planant au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours au sein du canal. Au cours des derniers jours, nous avons vu SOL évoluer à grande vitesse sur le marché. Cependant, récemment, le marché projette un mouvement volatil où Solana pourrait faire face à des mouvements plus haussiers.

Analyse des prix de Solana : le prix de SOL vise plus haut

Selon le graphique journalier, le prix du Solana continue de se maintenir au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Cependant, toute formation de repli en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours peut amener le prix aux niveaux de support de 130 $, 110 $ et 90 $ après être passé en dessous du support mineur à 150 $.

De plus, compte tenu d’une tendance à la hausse continue pour cette crypto, SOL/USD pourrait une fois monter vers la limite supérieure du canal pour atteindre les niveaux de résistance de 200 $, 220 $ et 240 $ dans la tendance haussière à long terme. Par conséquent, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) semble haussier pour le moment alors que la ligne de signal se prépare à franchir le niveau 65.

Marché SOL/BTC: Ensembles de prix Solana pour un mouvement haussier

Par rapport au Bitcoin, le Solana (SOL) se négocie au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours dans le canal ascendant où le prix devrait atteindre la limite supérieure du canal. Cependant, si le prix réussit, il pourrait poursuivre une tendance à la hausse qui pourrait toucher le niveau de résistance potentiel de 4500 SAT et plus.

SOLBTC – Graphique quotidien

Au contraire, si le prix SOL passe en dessous des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours, la pièce devrait toucher le support à 2500 SAT et en dessous. Pendant ce temps, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) confirme que le marché peut se concentrer sur le nord pour commencer à donner plus de signaux haussiers alors que la ligne de signal passe au-dessus du niveau 60.