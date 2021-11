Les pièces de jeu, les jetons de défi et les actifs du métaverse augmentent plus que la baisse du marché avec des gains à deux chiffres

Alors que les monnaies numériques comme le bitcoin et l’ethereum ont perdu environ 100% de leur prix au cours des sept derniers jours, l’économie de la finance décentralisée (defi) a porté la tempête plus haut que les 2 principaux actifs cryptographiques les plus élevés. Un grand nombre de pièces de jeux blockchain, de jetons défi et d’actifs métavers comme le gala, la pièce crypto.com, la cire, la kadena, le pays des merveilles et l’avalanche ont enregistré des gains à deux chiffres au cours des dernières 24 heures.

TVL dans Defi résiste à la tempête de l’économie crypto

Alors que le bitcoin (BTC) a oscillé simplement au-dessus de la zone de 60 000 $ en consolidation, l’économie de défi et la variété d’actifs cryptographiques alternatifs ont enregistré de bons gains. Les statistiques de defillama.com montrent que le neuvième mois du calendrier grégorien, le prix total garanti (TVL) dans les protocoles défi a atteint 275 milliards de dollars et aujourd’hui, il n’est inférieur que de 6,54 % à 257 milliards de dollars. Le protocole defi Curve domine 8% parmi les 257 milliards de dollars avec 20,63 milliards de TVL.

Le TVL de Curve est suivi par Makerdao (18,16 milliards de dollars), Aave (15,59 milliards de dollars), plano convex Finance (15,34 milliards de dollars) et WBTC (14,66 milliards de dollars), séparément. Les 3 chaînes les plus élevées de nos jours en termes de TVL sont Ethereum (ETH), Binance Sensible Chain (BSC) et Solana (SOL). ETH capture 172,22 milliards de dollars, soit 66,93 % de la combinaison TVL en défi mercredi. BSC a 19,56 milliards de dollars ou 7,60 % et SOL a 13,32 milliards de dollars ou 5,17 %.

7 jetons voient des gains à deux chiffres sur 24 heures, des baisses TVL de pont à chaînes croisées de 6,3 % en trente jours, Uniswap commande le volume Dex élevé d’aujourd’hui

Le meilleur gagnant au cours des vingt-quatre dernières heures est le gala de pièces de monnaie de jeu blockchain (GALA), en hausse de 110,4% aujourd’hui. La pièce Crypto.com (CRO) a augmenté de 28,5%, la cire (WAXP) a bondi de 16,7%, la kadena (KDA) a augmenté de 16,0%, le pays des merveilles (TIME) a ​​augmenté de 14,8%, l’avalanche (AVAX) 14,3% et le jeton dao courbe (CRV) accumulé de 100 pour cent. Mercredi, la zone de sept jetons susmentionnée a été la seule pièce à avoir enregistré des gains à deux chiffres parmi les plus de 10 000 actifs cryptographiques.

D’autres gagnants notables incluent le carburant de lettre (TFUEL) en hausse de 8,3%, le jeton kucoin (KCS) a bondi de 5,2%, le nem (XEM) a augmenté de 5,2%, le chiffre bidimensionnel (MATIC) a augmenté de 4,8 % et l’iota (MIOTA) a augmenté de 4,3% au cours des vingt-quatre dernières heures. L’action du pont inter-chaînes Defi représente un prix total d’environ 23,98 milliards de dollars, le pont Ronin représentant 7,5 milliards de dollars, conformément aux métriques de Ridge Analytics. Changements sur 30 jours dans le pont entre chaînes TVL show bridge TVL est en baisse de 6,3%.

Les 5 principales plateformes d’échange décentralisé (dex) de nos jours comprennent Uniswap (Ethereum), le marchand Joe (Avalanche), Quickswap (Polygon), Alcor.exchange (WAX) et Sunswap (Tron). Au cours des dernières vingt-quatre heures, le marchand d’Avalanche Joe a réalisé des échanges d’indices de 150,89 millions de dollars, tandis que le leader actuel Uniswap a traité 901 millions de dollars, conformément aux records de dappradar.com le 17 novembre.

Les pièces de monnaie de poste, les jetons de défi, les actifs du métaverse augmentent plus haut que la baisse du marché avec des gains à deux chiffres est apparu pour la première fois sur BTC Wires.