Les pièces de l’appareil photo de l’iPhone 13 sont prioritaires alors que les commandes de Samsung chutent

Les fournisseurs de pièces de caméra pour iPhone 13 donnent la priorité aux commandes Apple, selon les rapports de la chaîne d’approvisionnement. Beaucoup d’entre eux fournissent des composants à un large éventail de marques de smartphones.

Le rapport indique qu’il y a deux raisons pour lesquelles Apple obtient plus de sa production…

Premièrement, ils font moins de ventes que prévu à Samsung. Deuxièmement, les commandes d’Apple seraient plus stables et rentables que celles des autres marques.

Rapports Digitimes.

Les fabricants taïwanais de VCM (moteurs à bobine vocale), d’enroulements de fil et d’autres composants de modules d’objectifs pour smartphones donnent la priorité à la production pour Apple, dans le cadre de fortes préventes de la série iPhone 13 en Chine et à Taïwan, selon des sources de l’industrie.

Les fournisseurs basés au Japon prennent ensemble une grande partie des commandes d’Apple pour les VCM, les enroulements de fil et d’autres composants, puis sous-traitent la production à des fabricants basés à Taïwan, ont indiqué les sources.

Les ventes de nouveaux smartphones de Samsung au troisième trimestre 2021 n’ont pas répondu aux attentes initiales, et les vendeurs de smartphones chinois, notamment Oppo, Vivo et Xiaomi, ont des niveaux de stocks de composants relativement élevés. Les iPhones ont repris une grande partie de la part de marché d’origine de Huawei, et les fabricants de composants taïwanais placent de grands espoirs dans l’iPhone 13, ont expliqué les sources.

Pour les fabricants basés à Taïwan, la rentabilité des commandes d’Apple est plus élevée et plus stable que celle de Samsung et des fournisseurs chinois, ont noté les sources.