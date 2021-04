Les pièces de stockage augmentent alors que Markets Pro surfe sur la vague verte

Ce fut une autre excellente semaine pour les altcoins alors que la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies se déplace à une distance de 2 billions de dollars.

Et cela a été tout aussi positif pour la plate-forme Cointelegraph Markets Pro, qui suit les conditions du marché de la cryptographie et les nouvelles en temps réel des titres dans l’industrie de la blockchain afin de fournir des informations sur le marché à chaque investisseur.

Markets Pro offre deux fonctionnalités uniques: le score VORTECS ™, un score pondéré dérivé de l’algorithme qui compare les conditions actuelles du marché à des marchés historiquement similaires, et NewsQuakes ™ – l’agrégateur le plus rapide de l’actualité du marché, analysé et rassemblé à partir de plus d’un mille sources primaires chaque minute.

Dans ce rapport hebdomadaire, nous analysons les faits saillants les plus importants des événements de la semaine sur Markets Pro.

Meilleurs scores VORTECS ™ cette semaine

Entre le 26 mars et le 1er avril, les trois actifs les plus performants identifiés par Cointelegraph Markets Pro étaient Storj (+ 121%), Filecoin (+ 115%)et Holochain (+ 111%). Tous les trois ont roulé sur des vagues vertes alimentées par des schémas d’activité commerciale et sociale que le modèle VORTECS ™ a connus auparavant – comme décrit dans notre description du fonctionnement de l’algorithme.

Analyse de STORJ

Comme le montre le graphique ci-dessus, le jeton de stockage cloud STORJ a enregistré une série de scores VORTECS ™ élevés, marqués par le premier cercle rouge, environ 60 heures avant la flambée des prix du 1er avril (première et deuxième cases rouges).

Cette hausse de prix pourrait également s’expliquer par l’effet des swaps de marge Storj-USDT cotés sur Huobi Futures le même jour, une annonce capturée dans un NewsQuake ™. Ceux qui utilisent l’intelligence de Markets Pro dans leur étude de marché ont eu l’avantage de cette puissante double validation indiquant à la fois des conditions de marché historiquement propices et des nouvelles favorables autour de l’actif à la suite de sa récente cotation sur Coinbase.

Analyser Filecoin (FIL) et Holochain (HOT)

En effet, cela a été une bonne semaine pour le stockage des pièces. Le deuxième meilleur joueur, Filecoin, a réussi un rallye qui l’a vu passer d’environ 125 $ à 233 $ en deux jours.

Comme le montre le graphique ci-dessus, environ 24 heures avant le décollage du prix, le score VORTECS ™ de Filecoin s’est aventuré dans le territoire des 80+ pendant quelques heures, marqué par le cercle rouge.

La montée en puissance d’un autre grand gagnant de la semaine, Holochain (voir ci-dessous), s’est également déroulée à la suite d’une séquence de scores VORTECS ™ forts, allant des années 60 aux années 70, avec un pic de 82 (cercle rouge dans le graphique) aux alentours de 50 heures avant que l’actif ne commence son ascension de 0,010 USD à 0,019 USD.

Comprendre VORTECS ™: la relation entre le score et Newsquakes ™

Certains utilisateurs se sont demandé si NewsQuakes ™ faisait partie intégrante du score VORTECS ™. La réponse courte est non. Ce sont deux fonctionnalités complètement différentes dans Markets Pro qui peuvent se compléter mais peuvent également être utilisées séparément.

En fait, certains des actifs de NewsQuakes ™ pour lesquels le score n’est pas encore généré: par exemple, l’annonce cette semaine d’un partenariat entre DAFI et DIA a vu ce dernier actif, non encore indexé par le modèle VORTECS ™, s’apprécier de près de 22 %.

Cela dit, souvent les deux fonctionnent en conjonction. L’exemple de Filecoin déjà mentionné ci-dessus montre comment un score VORTECS ™ élevé et un NewsQuake ™ ultérieur peuvent être utilisés pour renforcer la confiance des utilisateurs que les conditions pour une pièce sont favorables.

Dans d’autres cas, un score VORTECS ™ positif peut suivre l’actualité: une fois qu’une annonce favorable est absorbée par les acteurs du marché, les conditions commerciales et sociales peuvent s’aligner dans un modèle que le modèle identifie comme haussier. Et parfois, les deux peuvent être totalement indépendants.

Analyse de 0x (ZRX)

Le graphique ci-dessus montre que le prix de 0x a commencé à grimper régulièrement après que la nouvelle de la cotation de l’actif sur OKEx soit devenue publique – le tout alors que le score VORTECS ™ est resté neutre.

Résultats des tests: les meilleures stratégies de la semaine

Cette semaine, 17 des 42 stratégies VORTECS ™ actuellement testées ont surperformé à la fois Bitcoin et un portefeuille uniformément pondéré de tous les 100 meilleurs altcoins. Parmi ces stratégies, 8 étaient basées sur le score (Acheter chez VORTECS ™ X / Vendre chez VORTECS ™ Y) et 9 étaient basées sur le temps (Acheter chez VORTECS ™ X / Vendre après Y heures).

Le tableau ci-dessous contient des informations sur le retour sur investissement que les 5 meilleures stratégies de la semaine ont généré jusqu’au 1er avril 2021. Pour plus de contexte, vous pouvez également consulter les rendements mensuels et historiques de ces stratégies (suivis depuis le 5 janvier 2021).

Ces stratégies sont conçues pour représenter des références pour les performances globales du modèle VORTECS ™. Pour découvrir comment ces tests sont effectués, consultez le fichier d’aide de la méthodologie.

Résultats des tests: leaders de tous les temps

Le tableau ci-dessous présente les trois meilleures stratégies de tous les temps dans chaque catégorie (basée sur le score et le temps) et leurs performances cette semaine. Comme le montre le tableau, les stratégies qui fonctionnent bien sur le long terme peuvent avoir une tendance à la baisse au cours d’une semaine donnée: Acheter à 90 / Vendre après 168 heures est un exemple particulièrement frappant cette fois. Dans le même temps, deux des meilleurs de tous les temps ont également eu une solide performance cette semaine.

Nouveau système d’alertes

Au total, 107 utilisateurs de VORTECS ™ ont frappé Markets Pro cette semaine, avec 27 pièces différentes.

L’une des demandes les plus fréquentes que nous avons reçues de la communauté est d’activer les notifications à différents niveaux du score VORTECS ™. Il existe désormais 12 canaux Discord dédiés conçus pour alerter les abonnés lorsqu’un actif passe au-dessus ou en dessous d’un seuil spécifique.

Puissant NewsQuakes ™

Au total, 86 notifications NewsQuake ™ ont été envoyées à la communauté Cointelegraph Markets Pro cette semaine, dont 44 listes d’échange, 25 partenariats et 17 annonces de jalonnement.

Markets Pro suit également les nouvelles les plus importantes identifiées par NewsQuakes ™ et l’action des prix de divers actifs cryptographiques après le titre. Cette semaine, les actualités les plus marquantes ont été suivies de gains de prix significatifs au cours de la semaine:

· Liste Storj sur Coinbase: + 161% de rendement de pointe

· Liste du réseau Ankr sur Coinbase: + 109% de rendement de pointe

· Partenariat de Filecoin avec Chainlink: + 48% de rendement de pointe

Cointelegraph Markets Pro est disponible exclusivement pour les abonnés sur une base mensuelle à 99 $ par mois, ou annuellement avec deux mois gratuits inclus. Il comporte une politique de remboursement de 14 jours pour s’assurer qu’il répond aux besoins des abonnés en matière de crypto trading et de recherche d’investissement, et les membres peuvent annuler à tout moment.

Avertissement important

Cointelegraph est un éditeur d’informations financières, pas un conseiller en investissement. Nous ne fournissons pas de conseils d’investissement personnalisés ou individualisés. Les crypto-monnaies sont des investissements volatils et comportent un risque important, y compris le risque de perte permanente et totale. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs. Les figures et les graphiques sont corrects au moment de la rédaction. Consultez votre conseiller financier avant de prendre des décisions financières. Termes et conditions complets.