Les pièces jointes d’armes de Battlefield 2042 peuvent ne pas toujours faire ce qu’elles disent

Il semble que nous ne puissions pas passer une journée sans découvrir une fonctionnalité ou un mécanisme qui ne fait pas ce qu’il est censé faire dans Champ de bataille 2042. Nous ne sommes qu’à quelques jours du lancement de l’accès anticipé, et déjà, nous avons rencontré des hitbox mal alignées, une déviation de balle aléatoire excessive et des performances PC beaucoup moins cohérentes que prévu.

Les expériences All-Out Warfare de Battlefield 2042 incluent une petite poignée d’armes. Bien que cela soit en soi un problème, il y a un problème plus urgent concernant leurs attachements. En bref, les pièces jointes n’ont pas toujours les effets que les descriptions suggèrent.

Le problème est en fait triple. Premièrement, les descriptions peuvent être trompeuses et indiquer le contraire de ce que la pièce jointe est censée faire.

L’utilisateur de Reddit LoKi_Cosmoz a remarqué que le Fusil de tireur d’élite VCARLes barils et leurs descriptions ne correspondent pas. Le canon raccourci, qui dit qu’il augmente la cadence de tir, la diminue en fait à 400 par rapport à la norme 450.

Le canon étendu dit qu’il diminue la cadence de tir, mais c’est en fait celui qui a le plus haut, à 500.

Les magazines du VCAR montrent un problème différent : des propriétés d’attachement qui n’ont pas vraiment de sens et semblent avoir été attribuées au hasard. Le magazine Standard Issue contient 15 cartouches et le magazine Close Combat en contient 48 (tout en disant qu’il réduit la capacité de munitions). Pendant ce temps, le chargeur Drum – qui devrait avoir la capacité la plus élevée, est plutôt capable de contenir 30 cartouches.

Le troisième et sans doute le pire de tous est que les performances de l’attachement des armes dans le jeu peuvent ne pas être celles que vous attendez, et pourraient même avoir l’effet inverse.

L’utilisateur de Reddit Skada85 a découvert que le recul du AK24 fusil d’assaut semble en fait empirer lors de l’utilisation d’un frein de bouche – qui est destiné à diminuer le recul vertical.

Leur vidéo ci-dessous montre clairement que l’AK24 a un recul plus gérable avec le canon standard.

L’AK24 fait partie des armes avec le recul le plus élevé de Battlefield 2042, mais des accessoires qui se comportent mal pourraient contribuer à la perception qu’il a d’arme inutilisable. Il semble, au moins pour le moment, que vous devriez probablement faire vos propres tests pour déterminer quelle est la meilleure version pour votre style de jeu au lieu de vous fier à ce que dit le jeu.

