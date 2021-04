Les pièces stables centralisées peuvent être vouées à l’échec

Au cours des deux dernières années, nous avons constaté un grand intérêt de la part des banques centrales et des gouvernements pour le marché des monnaies stables. La raison en est le développement des monnaies numériques des banques centrales, ou CBDC.

L’idée d’émettre une alternative numérique au cash est une grande motivation pour les banques centrales. Cela leur permet de mieux contrôler la transition et le traitement des transactions sans numéraire, qui sont actuellement supervisées indirectement par des processeurs de paiement privés et des banques.

Un certain nombre de projets pilotes de CBDC et d’initiatives ont déjà été lancés par plusieurs banques centrales, et d’autres sont sur le point de venir. Il est important de noter, cependant, que la CBDC n’a rien à voir avec la crypto-monnaie ou les pièces stables connues dans la communauté crypto – elles ne sont pas destinées à être fortement utilisées dans le commerce; certains d’entre eux ne seront même pas échangés contre des crypto-monnaies. Les CBDC sont une simple alternative numérique aux espèces, entièrement contrôlées par les banques centrales.

CBDC et pièces stables

Une question raisonnable se pose: si les CBDC et les pièces stables centralisées répondent à différents besoins du marché, pourquoi ne peuvent-elles pas coexister? En principe, ils le pourraient, mais à un prix très élevé pour ces derniers.

Lorsqu’il s’agit d’exercer un contrôle sur la monnaie sous quelque forme que ce soit, les banques centrales sont assez strictes et simples – si vous en voulez une partie, vous devez être fortement réglementée. À mesure que les banques centrales entreront dans le monde de la monnaie numérique, elles appliqueront les mêmes principes à tout acteur du marché existant.

Un bon exemple de cette approche peut être trouvé dans un projet de loi présenté au Congrès américain à la fin de novembre 2020, appelé Stablecoin Classification and Regulation Act of 2020. Selon le projet de loi:

Un stablecoin ne peut être émis que par une institution de dépôt assurée membre du Federal Reserve System.Pour émettre des stablecoins ou fournir des services liés aux stablecoins, une approbation écrite de l’agence bancaire fédérale appropriée et du Federal Reserve System est requise. .

En résumé, le projet de loi vise à appliquer la réglementation bancaire aux émetteurs centralisés de stablecoins, ce qui pourrait avoir un impact énorme sur les stablecoins actuellement présents sur le marché. Certains d’entre eux ne sont pas du tout réglementés, tandis que d’autres le sont. Cependant, ils ne sont pas aussi forts que le suggère le projet de loi.

Sans entrer dans les détails de chaque juridiction particulière ou sur l’avenir d’initiatives législatives singulières, il est tout à fait clair qu’une approche similaire pourrait être adoptée par des régulateurs en dehors des États-Unis.

Les pièces stables décentralisées sont-elles destinées à remplacer les anciennes?

Il est également clair que l’industrie moderne de la crypto-monnaie ne peut pas être imaginée sans pièces stables, et la disparition potentielle des pièces stables centralisées, à partir de maintenant, pourrait avoir un impact irréversible sur le marché. Cependant, cet impact pourrait être atténué par le transfert de liquidités vers des pièces stables décentralisées, qui peuvent représenter une alternative compétitive et, dans le même temps, sortir du champ d’application de la réglementation des banques centrales.

Le principal problème avec les pièces stables décentralisées est de nature conceptuelle – l’absence d’émetteur entraîne automatiquement l’absence de stabilité, de garanties, de responsabilités juridiques et de gouvernance. Actuellement, il existe un grand nombre de protocoles décentralisés qui cherchent à résoudre ce problème en déléguant la gouvernance à la communauté et en garantissant une transparence et un contrôle complets sur les garanties, qui sont représentées par la crypto-monnaie ou d’autres pièces stables.

Malgré la résolution d’une partie du problème, ce qui précède laisse le problème de stabilité dans l’air. L’utilisation de la crypto-monnaie comme garantie est la solution la plus évidente pour les protocoles décentralisés en termes de transparence, mais en même temps, elle peut difficilement être compétitive avec les pièces stables indexées sur le dollar américain en termes de stabilité (oui, DAI, nous vous regardons maintenant ).

Ainsi, il semble qu’une solution parfaite pourrait être une monnaie stable décentralisée gérée par la communauté, connectée à des actifs du monde réel de valeur stable – monnaie, titres de créance ou autres. L’émergence de telles solutions pourrait avoir un impact significatif sur l’industrie actuelle des stablecoins, offrant aux traders une alternative stable et transparente aux stablecoins centralisés actuellement existants, qui sont sur le point d’être éliminés sous la pression des régulateurs et des banques centrales.

Artem Tolkachev est le fondateur et PDG de Tokenomica. Depuis 2011, il est avocat et entrepreneur en propriété intellectuelle et en technologies de l’information. En 2016, Artem a fondé et dirigé Deloitte CIS Blockchain Lab. Dans le cadre de cette initiative, il a dirigé une gamme de projets innovants impliquant la mise en œuvre de solutions de blockchain d’entreprise, la tokenisation d’actifs du monde réel, la structuration fiscale et juridique des offres de jetons de sécurité, le développement de la crypto-monnaie et la législation sur la blockchain.