« Les pièces stables doivent être garanties à 100 % par des espèces » et « uniquement être émises par des institutions de dépôt », déclare la sénatrice Cynthia Lummis

AnTy30 septembre 2021

Un partisan de la cryptographie, le sénateur du Wyoming, s’inquiète du fait que les pièces stables ne soient pas entièrement soutenues “de manière transparente”. Pendant ce temps, le président de la Fed reconnaît qu’ils ne devraient pas attendre trop longtemps la CBDC car “il y a un sentiment d’urgence” en termes de monnaies numériques.

Le président de la Réserve fédérale de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré mercredi qu’il soutenait le début de la réduction des achats d’actifs par les banques centrales avant la fin de l’année.

“Je serais favorable à ce que dès novembre, nous commencions ce processus, mais cela appartient au comité au complet”, a déclaré Harker lors d’un événement virtuel, ajoutant qu’il aimerait terminer la réduction d’ici le milieu de 2022, puis les augmentations potentielles des taux dépendraient de la situation économique.

Lors de son discours, Harker a également déclaré que certaines pièces stables et monnaies numériques de banque centrale (CBDC) pourraient être utilisées pour les paiements à l’avenir, mais a ajouté que les crypto-monnaies sont des investissements spéculatifs.

Au sujet des pièces stables, une ardente partisane de la crypto, la sénatrice Cynthia Lummis, a déclaré qu’elles devraient être adossées à des espèces et pourraient devoir être émises par des banques. Sa préoccupation est que les pièces stables pourraient ne pas être entièrement garanties « de manière transparente ».

Lummis, dans un discours prononcé mercredi au Sénat, a déclaré :

“Les pièces stables doivent être adossées à 100% à des espèces et des quasi-espèces, et cela doit être vérifié régulièrement.” “Il se peut que les pièces stables ne soient émises que par des institutions de dépôt ou par l’intermédiaire de fonds du marché monétaire ou de véhicules similaires.”

“Il y a un sentiment d’urgence”

Cette semaine, le président de la Fed américaine Jerome Powell, quant à lui, a encore une fois parlé du dollar numérique mais n’a rien dit de nouveau.

Powell a déclaré que la banque centrale évaluait toujours si elle devait émettre sa propre CBDC et, le cas échéant, sous quelle forme. Il a réitéré qu’il est plus important de prendre des décisions « bien informées » que d’être rapide avec un dollar numérique. Il a reconnu que la Fed ne devrait pas attendre trop longtemps car “il y a un sentiment d’urgence” en termes de monnaies numériques.

S’exprimant virtuellement lors du Forum de la BCE sur la banque centrale, Powell a déclaré qu’il était important de déterminer qu’un tel actif « servirait bien le public ».

La Fed travaille actuellement sur un document sur lequel elle sollicite les commentaires des élus, a ajouté Powell.

Un responsable de la Fed de Boston a également déclaré mercredi que la première phase d’un projet de recherche pluriannuel qu’ils menaient avec le MIT sur la technologie qui pourrait être utilisée pour un dollar numérique était presque terminée et pourrait être publiée dans les prochains mois.

Cette recherche, surnommée “Project Hamilton”, est distincte du document dont Powell a parlé, bien que les deux soient publiés au cours de l’été.

Lors d’un panel virtuel axé sur les paiements, le vice-président senior de la Fed de Boston, Jim Cunha, a déclaré que les premiers résultats de la recherche incluraient un code open source qui pourrait servir de modèle potentiel pour un dollar numérique et se concentrerait également sur la capacité du système à gérer un volume élevé de transactions.

