Les pierres précieuses sont devenues une partie intégrante des tendances et de la culture contemporaines : Nitin Yadav, PDG, GemPundit

Les pierres précieuses, autrefois populaires pour la guérison spirituelle, gagnent désormais du terrain pour d’autres aspects également. Qu’il s’agisse d’une déclaration de style ou de son utilisation à des fins d’investissement, les pierres précieuses sont à la mode ces jours-ci. Des célébrités influentes comme Amitabh Bachhan, Ajay Devgn, Salman Khan, Kareen Kapoor arborant les bijoux ornés de pierres précieuses ne sont pas très rares maintenant. Cependant, la tendance des pierres précieuses est également popularisée dans la culture occidentale. Par exemple, la bague de fiançailles en saphir bleu de Kate Middleton est probablement la bague de fiançailles la plus célèbre de tous les temps. Non seulement les Indiens, mais les gens du monde entier croient aux propriétés curatives et spirituelles des pierres précieuses. De plus, ces cristaux exotiques sont également une excellente source de profit. De nos jours, la tendance des bijoux sans genre incluant des pierres précieuses fait son chemin dans les placards des hommes indiens. L’essor de la tendance peut être attribué aux hommes, principalement aux influenceurs et à la communauté des célébrités, qui ont osé repousser les limites, briser les stéréotypes et en faire une déclaration de mode. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Nitin Yadav, PDG, GemPundit a parlé de la situation actuelle et des tendances de l’industrie et de la croissance personnelle de la marque. Extraits :

Quel est le scénario du marché de l’industrie des pierres précieuses et des bijoux en ce moment?



La pandémie a provoqué une crise financière mondiale, plusieurs économies faisant face à des pertes énormes en raison de périodes de verrouillage prolongées et de normes de précaution. Cependant, maintenant que la période horrible touche à sa fin, les choses se remettent enfin sur les rails. Aujourd’hui, l’industrie des pierres précieuses et de la joaillerie est l’un des segments de l’économie indienne à la croissance la plus rapide, avec un potentiel d’atteindre 30 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années. Selon la Confédération de l’industrie indienne (CII), l’industrie indienne des pierres précieuses et des bijoux est estimée à 16,1 milliards USD et continuera de croître régulièrement dans les années à venir. Le gouvernement indien promeut également l’idée de la « Brand India » sur les forums internationaux, qui œuvre en faveur de cette industrie en plein essor.

Cependant, même si le marché se développe à merveille, des problèmes tels que les nouvelles règles de poinçonnage ont créé de la confusion. Nous croyons fermement que le poinçonnage des produits est essentiel car il constate et vérifie l’authenticité du métal, mais est-il nécessaire de prolonger l’ensemble du processus sans raison particulière ? À l’heure actuelle, il y a des troubles entre les associations Gems and Jewelry et la mise en œuvre arbitraire du nouveau processus de poinçonnage de BIS. Mais, dans l’ensemble, cela semble être un signe positif que le gouvernement a commencé à s’intéresser activement à l’industrie.

Comment le segment des pierres précieuses s’est-il comporté pendant la crise du COVID-19 ? Avez-vous été témoin d’une augmentation de la demande pendant la crise du COVID-19? Si oui, veuillez partager les détails.



Quelle que soit la taille de votre entreprise, chacune d’entre elles a été confrontée à la colère de COVID-19. La peur des virus était à son apogée et les cas quotidiens augmentaient. Comment aurions-nous pu continuer à faire fonctionner l’entreprise sans mettre nos employés en danger ? Ainsi, aucune activité n’a été menée pendant la période de confinement. La reprise après le verrouillage pour l’industrie des pierres précieuses et des bijoux a été bonne. Cependant, dès que nous avons recommencé à fonctionner, nous avons remarqué une courte augmentation après les deux premiers mois. C’était très probablement dû aux commandes refoulées pendant le verrouillage, nous avons assisté à une poussée exceptionnelle. La période post-confinement a été relativement bonne. Non seulement en raison de la croyance croissante des gens dans les pierres précieuses, mais aussi parce que ces cristaux de guérison deviennent une chose de la culture populaire moderne. Et, bien sûr, nous sommes tous d’accord.

Quel segment (homme ou femme) demande ou achète des pierres précieuses en ligne auprès de GemPundit ? Veuillez partager les données en pourcentage.



Les pierres précieuses sont neutres en matière de genre et l’Inde a toujours été amoureuse des couleurs, des pierres précieuses rares et excentriques. Nous recevons des demandes presque égales des hommes et des femmes. Cependant, les hommes semblent plus à l’aise lorsqu’il s’agit d’acheter en ligne, ce qui conduit à un ratio de 60:40 en termes d’achats en ligne.

Nitin Yadav, PDG, GemPundit

Avez-vous vu des millennials chercher des conseils astrologiques et/ou acheter des pierres précieuses auprès de GemPundit, en particulier pendant la pandémie ? Veuillez partager les données en pourcentage



Au cours des dernières années, les pierres précieuses sont devenues une partie intégrante des tendances et de la culture contemporaines. Avec de nombreuses célébrités indiennes et étrangères portant des bijoux cloutés de pierres précieuses lors d’événements sociaux très sophistiqués, leur beauté a attiré l’attention des millennials et de la foule de la génération Z. De plus, comme les pierres précieuses sont exceptionnellement rares et chères, elles deviennent également un marché très approprié pour des investissements potentiels et fiables.

Les Millennials représentent un bon pourcentage de près de 35% de nos ventes. Ces jeunes consommateurs sont beaucoup plus férus de technologie et, par conséquent, plus à l’aise avec l’achat en ligne. Et tout le monde aime avoir un petit coup de pouce dans la bonne direction ou un avertissement contre les risques possibles, n’est-ce pas ? C’est pourquoi les pierres précieuses et une assistance astrologique solide peuvent changer leur vie. Ainsi, naturellement, le pourcentage millénaire d’achat de pierres précieuses et de recherche de conseils astrologiques augmente.

Quelles sont les tendances actuelles que vous avez remarquées en ce qui concerne les clients qui achètent des pierres précieuses ? Pour quelles raisons les gens achètent-ils couramment des pierres précieuses de nos jours ? Veuillez préciser



Le marché vaste mais remarquablement unique des pierres précieuses a ouvert la voie à de nombreuses tendances d’avant-garde. Nous avons constaté que les gens recherchent des designs plus intéressants et uniques plutôt que des designs simples. Par exemple, la superbe bague cloutée en saphir bleu de la princesse Diana, la bague de fiançailles la plus recherchée de l’histoire, est toujours un choix populaire parmi beaucoup, et ses répliques continuent de s’envoler des étagères. Contrairement aux bijoux traditionnels en or et en diamant, les gens aiment aujourd’hui ajouter une touche de teintes excentriques à leurs bijoux, et quelle meilleure façon de le faire que de porter des pierres précieuses ?

Aujourd’hui, les consommateurs sont beaucoup plus informés et éduqués sur les traitements des pierres précieuses. Ils inclinent vers une meilleure qualité de coupe des pierres précieuses et des conceptions d’avant-garde au lieu de celles de base que les générations précédentes portaient. Les pierres précieuses sont devenues plus qu’une simple pièce astronomique qui invoque des vibrations positives et de bonnes fortunes. En plus des nombreux avantages astrologiques, physiques, psychologiques et spirituels, ils offrent également une déclaration de style forte. Cependant, même aujourd’hui, des carrières réussies et des relations harmonieuses sont les deux principales raisons pour lesquelles les gens achètent des pierres précieuses. Comme les pierres précieuses sont appelées le puissant invocateur d’optimisme, de confiance et d’assurance, elles peuvent éliminer les vibrations négatives du porteur et l’aider à prendre des décisions éclairées.

Compte tenu de la saison des fêtes à venir, pensez-vous que la demande de bijoux ornés de pierres précieuses va augmenter ? Si oui, veuillez partager les détails de vos plans pour faire face.



Étant donné que la saison des fêtes approche à grands pas, nous sommes incroyablement optimistes quant aux bijoux ornés de pierres précieuses colorées pour marquer de manière significative les ventes. Compte tenu de l’augmentation inattendue et encourageante de la demande, nous avons doublé notre capacité de production interne pour être à plein pour nos consommateurs. GemPundit a également lancé de nombreuses nouvelles collections axées sur des pierres spécifiques. Ces collections se composent de designs tendance et panache qui améliorent l’apparence générale du porteur tout en suintant la confiance en soi. Dans notre dernière collection, il y a une section spécifique dédiée uniquement aux bagues de fiançailles en pierres précieuses colorées. Donc, si vous recherchez une bague de fiançailles prête à l’emploi et non conventionnelle qui crie à votre personnalité, nous avons exactement ce dont vous avez besoin ou ce que vous désirez.

Quels autres services GemPundit propose-t-il ?



En plus d’offrir des pierres précieuses à la pointe de la technologie et exceptionnellement rares, nous proposons également des services de Pooja en ligne, classés en trois unités : Basic, Vedic et Pranpratishtha Pooja. La cérémonie peut se faire à la maison ou au bureau. De plus, chez GemPundit, vous pouvez également obtenir une consultation astrologique, des certifications de laboratoire international pour vérifier l’authenticité des pierres précieuses et des bijoux personnalisés, afin que les consommateurs puissent acheter ce qu’ils veulent et non ce que nous vendons.

Avez-vous également été témoin de la demande des marchés étrangers? Si oui, s’il vous plaît partager les détails?



Chez GemPundit, nos attentes en matière de qualité ont toujours été orientées vers les normes internationales. Il n’y a qu’une poignée de vendeurs indiens qui peuvent répondre aux paramètres de qualité des acheteurs internationaux. Depuis l’année dernière, nos commandes mondiales ont augmenté de plus de 50 %. Nous proposons des expéditions internationales sûres et sécurisées vers plus de 150 pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, Singapour, Bahreïn, Oman et le Qatar, ce qui renforce notre proposition universelle. Au cours des dernières années, GemPundit a fait certifier ses pierres précieuses par des laboratoires internationaux, ajoutant de la crédibilité et de la valeur aux ventes mondiales. Grâce à une technologie de pointe et à des systèmes de communication améliorés, nous prévoyons de plonger plus profondément dans le marché international des pierres précieuses et des bijoux.

Quels sont vos projets d’expansion et de croissance?



GemPundit travaille d’arrache-pied pour étendre les secteurs verticaux en ligne et hors ligne. Pour dynamiser davantage l’activité internationale, nous ouvrirons notre premier bureau international l’année prochaine. Actuellement, nous exploitons un magasin d’expériences hors ligne à Gurugram. Comme prochaine ligne de conduite pour renforcer davantage notre présence hors ligne, nous ouvrons un deuxième magasin d’expérience en Inde du Sud. La technologie de pointe joue un rôle énorme chez GemPundit. À l’heure actuelle, nous passons par une technologie robuste et méticuleuse dans l’ensemble pour devenir complets dans la gestion des exigences élevées. Nous prévoyons que les prochains trimestres connaîtront des ventes sans précédent. Il vaut mieux prévenir que guérir.

De nouveaux développements prévus pour GemPundit ?



Avec des ventes réussies à d’anciennes familles royales et à des célébrités du nouvel âge, GemPundit est impatient d’inculquer une installation exclusive répondant aux besoins de clients très exigeants. Nous avons une équipe interne de spécialistes pour les connaisseurs sophistiqués avec des connaissances approfondies et une expérience complète dans le domaine des pierres précieuses et de la science védique. Chez GemPundit, nous nous efforçons de garantir que nos consommateurs obtiennent des pierres précieuses 100% authentiques et certifiées en laboratoire afin que les consommateurs puissent facilement faire confiance à la pierre pour apporter la bonne fortune et la positivité dans leur vie.

