Les pigeons représentent un danger pour le haut débit par satellite

30/08/2021 à 8h53 CEST

Les pigeons sont l’un des oiseaux les plus communs dans les zones urbaines du monde entier. Leur cycle de reproduction est excellent et ils ne contiennent aucun prédateur naturel. Tout cela fait que leur nombre augmente de façon exponentielle année après année. Dans certaines villes, ils ont même dû mettre des affiches interdisant aux touristes et promeneurs de les manger, car cela augmente leur nombre en éliminant la régulation naturelle de l’espèce.

Cependant, ces oiseaux, souvent gênants, constituent un sérieux problème pour le haut débit satellitaire. Parce que? Très simple, les antennes paraboliques avec lesquelles nous capturons ce type de filet attirent ces oiseaux qui aiment se percher dessus. Cela provoque une chute du signal ou des problèmes de connexion. Leur grand nombre fait que les vagues n’arrivent pas correctement.

Il est vrai que non seulement les pigeons sont le seul problème que ce type de connexion a, mais oui celui avec la pire solution. Les autorités en charge de ce type d’installation n’ont encore aucune idée de comment lutter contre le fait que les antennes paraboliques sont devenues un lieu de repos pour ces animaux.