Les pigistes et les hommes d’affaires font pression sur le gouvernement pour qu’il supprime l’obligation de payer le Trésor en cas de faillite

14/11/2021 à 09:14 CET

David Page

Les entrepreneurs, les indépendants et le secteur juridique font front commun contre certains aspects cruciaux de la réforme de la loi sur la faillite que le gouvernement prépare. La nouvelle règle a servi, en principe, à transposer la directive de l’Union européenne sur la restructuration de la dette et la prévention de l’insolvabilité, mais les associations professionnelles et les organisations d’administrateurs d’insolvabilité considèrent que certains aspects vont directement à l’encontre de l’esprit de la réglementation communautaire et que l’exécutif a conçu une réforme de la loi sur la faillite en règle générale.

L’avant-projet de loi, approuvé par le Conseil des ministres début août, compte 245 pages, 755 articles nouveaux et 11 dispositions supplémentaires, et aborde des questions qui dépassent la simple transposition. Avec un tel déploiement réglementaire et une telle complexité, les employeurs se plaignent que le Gouvernement ne leur ait posé aucune question lors de la préparation de l’avant-projet (malgré le fait que la directive communautaire qui est transposée a été approuvée il y a plus de deux ans par les institutions de l’UE) et qu’elle ne leur a accordé que 15 jours ouvrables pour présenter leurs allégations au milieu du mois des vacances (entre le 4 et le 25 août) car il s’agissait d’une procédure d’urgence.

« Au cours de ces deux années, les entreprises espagnoles n’ont été consultées ni aucune initiative n’a été prise par les ministères concernés. [el de Justicia y el de Asuntos Económicos] faire connaître le projet ou demander l’avis du secteur des entreprises espagnol & rdquor;, souligne CEOE dans le document d’allégations de l’avant-projet, auquel ‘El Periódico de España’ a eu accès. « Une conduite démocratique acceptable visant à la qualité réglementaire aurait conseillé d’avoir l’avis technique des entreprises espagnoles & rdquor ;.

Depuis le Registre des économistes judiciaires (REFOR), un organe spécialisé du Conseil général des économistes d’Espagne (CGE) sur les faillites, a été critiqué comme « pas très grave & rdquor ; que pour une loi d’une telle envergure, seuls 15 jours ouvrables ont été accordés en août, une période qu’il a qualifiée de « ridicule & rdquor ;. « Malgré la compréhension de l’empressement du gouvernement à entreprendre les réformes engagées à Bruxelles dans le Plan de relance, nous pensons qu’une réforme qui affecte la survie de nos entreprises mérite une période de réflexion un peu plus longue », a déclaré Valentin Pich, président de la CGE.

Privilège public

L’un des grands points de friction entre entrepreneurs et indépendants avec le gouvernement est la décision finale du gouvernement de maintenir le privilège du crédit public : c’est-à-dire que les entreprises en faillite ont l’obligation de payer leurs dettes à l’avance, singulièrement avec le Sécurité sociale et avec l’Agence des Impôts. Dans l’avant-projet, l’Exécutif exclut les crédits publics de la possibilité d’exonération de dettes dans un plan de restructuration ou dans un processus de la seconde chance. Les dettes des créanciers privés peuvent être annulées, mais pas les impôts ni les cotisations impayées.

« Dans son objectif de surprotéger davantage le crédit public, le projet n’est pas conforme à la transposition de la directive & rdquor ;, précise la CEOE dans son relevé d’allégations. Et c’est que l’employeur dénonce que le directive 2019/1023 ordonne aux États membres de demander la suspension des dettes pour couvrir tous les types de créanciers, à l’exclusion des seuls salaires impayés aux travailleurs, et rappelle que la Cour suprême s’est également prononcée en faveur de l’exonération des dettes publiques dans le cas des travailleurs indépendants.

« L’impossibilité d’annuler les dettes auprès des Administrations fait que les indépendants les traînent même après la déclaration d’insolvabilité, ce qui rend impossible la reprise d’une autre activité. Ce n’est pas efficace & rdquor;, alerte Celia Ferrero, vice-présidente de la Fédération nationale des associations de travailleurs indépendants (ATA).

De CEOE il est défendu que « les crédits de droit public doivent être affectés comme tous les autres et non surprotégés par leur propre nature d’une manière contraire à ce qui est ordonné par la directive elle-même & rdquor;. « Dans l’usage de leurs privilèges accordés par le législateur, une fois la faillite demandée, la Sécurité sociale et l’Administration fiscale se lancent dans une course à l’exécution de leurs crédits en dehors de la procédure de redressement judiciaire par des exécutions singulières de crédits publics. L’usage excessif des privilèges frustre, à de nombreuses reprises, la possibilité d’éviter la liquidation de l’entreprise & rdquor;, alerte l’employeur, qui rappelle que cette supposée surprotection du crédit public est « insoutenable & rdquor; dans le contexte économique difficile causé par la pandémie.

Affrontement au gouvernement

Le Gouvernement défend que le Trésor et la Sécurité sociale sont les principaux intéressés à ce que les entreprises en difficultés maintiennent l’activité par tous les moyens, pour pérenniser le tissu productif et ne pas perdre les impôts et cotisations avec lesquels sont financés les services publics et les retraites. Diverses sources d’affaires ont un avis différent et critiquent que l’Administration applique rapidement des embargos aux entreprises en difficulté afin de ne pas perdre les sommes dues, ce qui nuit à la solvabilité des entreprises et finit par affecter d’autres entreprises créancières.

Le maintien du privilège du crédit public a également été une source de choc au sein même du gouvernement avant l’approbation de l’avant-projet de réforme de la loi sur les faillites. Selon des sources gouvernementales directement impliquées dans la lutte, les projets originaux du texte de la Justice et des Affaires économiques ne comportaient pas l’interdiction d’exonérer de dettes auprès de l’Administration.

Ce sont les pressions du Ministère des Finances et Ministère de l’Inclusion et de la Sécurité sociale ceux qui ont fait la version finale reflètent le privilège de percevoir les impôts et contributions dus, défendant qu’il était inacceptable de ne pas donner la priorité aux dettes que tous les citoyens / contribuables assument en cas de non-paiement.

Aucun avis juridique

Le projet de loi du gouvernement envisage la création d’une procédure spéciale pour les micro-entreprises et les indépendants, plus rapide et plus numérisée. Le ministère des Affaires économiques loue que le nouveau processus permet aux débiteurs et aux créanciers de communiquer via des formulaires en ligne gratuits et qu’il réduira les coûts pour les micro-PME en difficulté en n’ayant pas à engager un administrateur de faillite en étant capable de gérer les procédures de la poursuite plan ou règlement via une plateforme en ligne.

Mais les associations professionnelles et les économistes déplorent l’insécurité juridique que peuvent générer les micro-entreprises et les travailleurs indépendants qui n’ont pas d’assistance juridique dans un processus comme celui-ci, en éliminant la figure des administrateurs de faillite et des avocats dans les processus de seconde chance et la procédure spéciale prévue dans le projet de loi.

« Nous sommes le seul pays en Europe dans lequel l’administrateur d’insolvabilité est exclu de la procédure collective et est perçu comme le coupable de l’échec du système & rdquor;, se plaignent-ils de la Association professionnelle des administrateurs de l’insolvabilité (ASPAC). « Permettre au débiteur de prendre en charge la faillite, en tenant compte de la méconnaissance possible et presque probable de ce dernier sur le fonctionnement des procédures d’insolvabilité. Il peut présenter un risque à la fois pour le débiteur et le créancier et tous deux perdent la sécurité juridique en éliminant les professionnels de la gestion & rdquor ;.

La Fédération des associations de travailleurs indépendants reconnaît la tentative du gouvernement de rationaliser les procédures de faillite des micro-entreprises et de leur permettre d’économiser sur les frais de conseils juridiques qui sont inabordables au seuil de la faillite. Mais ATA critique le fait que l’option donnée aux micro-entreprises et aux indépendants pour ne pas faire face à ces coûts soit de renoncer au service juridique des administrateurs de faillite, et exige que le gouvernement fournisse gratuitement ces conseils spécialisés.

Pas d’alerte précoce

Les entrepreneurs, les indépendants et les économistes s’opposent à la renonciation à réglementer et à mettre immédiatement en œuvre un mécanisme d’alerte précoce en cas d’insolvabilité tel que prévu dans la directive européenne qui est destinée à être transposée.

Le gouvernement inclut simplement dans son avant-projet la décision de donner un an aux ministères des Finances et de la Sécurité sociale pour développer un futur système de détection des risques d’insolvabilité, tandis que les employeurs et le Collège général des économistes exigent une participation directe au système d’alertes également de la part du secteur privé. secteur.