Les piles AMM révélées, les échanges de bitcoins natifs exécutés avec le protocole de preuve de transfert

Selon un rapport récent, le premier échange sans confiance entre la blockchain Bitcoin et le protocole Stacks a été exécuté. Le co-fondateur du protocole Stacks, Muneeb Ali, a tweeté à propos de l’échange natif de bitcoins, affirmant que les progrès étaient importants.

Échange de bitcoins natif sans confiance exécuté avec un NFT appelé « Boombox »

Le 23 juillet, un échange sans confiance a été résolu en chaîne à l’aide du protocole Stacks et de la blockchain Bitcoin (BTC). L’échange dit “Catamaran Swap entre BTC et STX” a été discuté sur le forum Reddit r / stacks.

“Le premier échange sans confiance entre [la] Bitcoin [blockchain] et la chaîne Stacks se passe “, a écrit un utilisateur sur le forum. C’est similaire à un échange de sous-marin. Cependant, j’appellerais ça un échange de catamaran parce que nous avons deux chaînes au-dessus de l’eau “, a ajouté l’individu. Plus tard dans le Fil Reddit, l’individu note que l’échange a été “terminé avec succès”.

Échanges Bitcoin natifs maintenant disponibles! Pourquoi est-ce si important? Fil de tweet👇 – muneeb.btc (@muneeb) 26 juillet 2021

Les gens peuvent consulter les termes de l’échange tels que définis dans la chaîne Stacks, puis le transfert et la vérification du bitcoin. Selon la description, l’actif échangé était un actif à jeton non fongible (NFT) appelé “Boombox (b-12)”. Le créateur du post Reddit a écrit que “l’échange démontre qu’il peut déclencher des actions sans confiance telles que des transferts d’actifs en envoyant des bitcoins d’une adresse à une autre”.

L’individu a ajouté que la fonctionnalité donne à Bitcoin une “nouvelle dimension” car “les transferts peuvent être inspectés et validés par des contrats intelligents sur la blockchain Stacks”.

Le projet Stacks est considéré comme une blockchain de couche 1 qui exploite la blockchain Bitcoin (BTC) comme couche de base. La validation est fournie par des tests de transfert entre les deux réseaux et, à l’instar du langage de programmation Solidity d’Ethereum, Stacks dispose d’un langage de programmation appelé Clarity. Le co-fondateur de Stacks, Muneeb Ali, a tweeté à propos de cette étape lundi, car il croit de tout cœur qu’il s’agit d’un moment décisif.

“Les utilisateurs peuvent échanger du BTC sans faire confiance à des pièces stables, des dérivés, des perpétuels et d’autres actifs cryptographiques”, a souligné Ali dans son Tweet. «Tout pour les transactions bitcoin pures sur la chaîne BTC principale. Les utilisateurs peuvent acheter n’importe quel actif numérique (comme le NFT et les domaines décentralisés). “Ali a ajouté que c’était un gros problème, déclarant,” Bitcoin s’est imposé comme de l’or numérique, mais vous ne pouvez pas utiliser BTC pour échanger sans passer par : (un ) échanges centralisés ou (b) blockchains alternatives avec bitcoin enveloppé]. Plus maintenant.”

Muneeb Ali déclare que les échanges sans confiance sont une « grande entreprise », a révélé le teneur de marché automatisé ALEX

L’informaticien et co-fondateur de Stacks a déclaré que le bitcoin impliqué “n’est pas du bitcoin” et a déclaré que de nombreux bitcoins ne faisaient pas confiance aux modèles de réseau qui hébergent ces actifs cryptographiques. Concernant les plateformes d’échange centralisé (cex), Ali mentionne qu’il existe un risque de contrepartie et que les utilisateurs doivent se conformer aux exigences KYC. “Tout cela change maintenant”, a déclaré Ali.

“Stacks est une blockchain L1 unique qui permet des transactions inter-chaînes avec Bitcoin – des contrats intelligents qui fonctionnent avec des transactions bitcoin pures. Avec Stacks, les développeurs ont créé des échanges sans confiance avec le BTC natif », a détaillé le responsable de Stacks.

Ali a également déclaré que la devise USD (USDC) serait bientôt prise en charge et que “des échanges BTC / USDC sans confiance pourraient être possibles”. Il a ajouté que les fonctionnalités d’Ethereum sont possibles directement dans Bitcoin et que les utilisateurs peuvent créer des “AMM (Automated Market Makers) similaires à Uniswap construits autour des échanges BTC natifs”. [y] effectuer des transactions BTC pures pour interagir. “En outre, Ali a souligné que ces fonctionnalités s’accompagneront de la sécurité robuste de la blockchain BTC. La tempête de tweets de l’exécutif de Stacks s’est poursuivie :

Le Bitcoin est de la monnaie souveraine. Tout un monde financier ouvert va se créer autour du Bitcoin. Les échanges natifs de BTC vers de nouveaux actifs sont un élément fondamental du défi Bitcoin. Bitcoin mange les banques.

Bien sûr, certaines personnes ont mentionné à Ali que le projet Thorchain faisait des transactions sans confiance depuis un certain temps. En fait, la populaire plateforme de trading peer-to-peer Shapeshift s’appuie sur la technologie Thorchain pour compléter les échanges natifs. Cependant, quelqu’un a rapidement souligné que Thorchain avait eu des problèmes avec les hacks ces derniers temps.

Le lendemain, le responsable de Stacks a mentionné que le projet Automated Market Maker (AMM) s’appuyait sur le protocole appelé ALEX. Le projet ALEX décrit le fonctionnement du protocole dans un article de blog publié mardi.

Hier, nous avons vu des échanges Bitcoin sans confiance; aujourd’hui, un nouvel AMM ALEX est sorti construit sur Stacks + Bitcoin. La révolution Bitcoin est imparable. – muneeb.btc (@muneeb) 27 juillet 2021

Selon le site Web et le récent article de blog, l’AMM permet aux utilisateurs de prêter, gagner et emprunter des Bitcoins avec un risque minimisé et des rendements maximisés. Dans un tweet, le compte Twitter d’ALEX indique que l’AMM « aide les utilisateurs de crypto-monnaie à préserver leur capital et à maximiser la valeur de leurs actifs ; nous le faisons en proposant des prêts/prêts à taux fixe et LTV plus élevés avec une plus grande sécurité et des taux plus bas ».

Les piles ont une concurrence féroce

L’équipe Stacks est toujours en concurrence avec des projets comme Thorchain, Badger DAO et RSK. Beaucoup d’entre eux ont déjà des applications de défi entièrement opérationnelles qui permettent aux gens de rechercher des fonds de liquidité et d’autres types de protocoles de défi. Parallèlement à cela, malgré l’affirmation d’Ali selon laquelle les gens ne font pas confiance aux modèles de réseau avec des concepts tels que les bitcoins enveloppés, Ethereum (ETH) et Binance Smart Chain (BSC), il a un énorme avantage sur des projets comme Stacks, Badger, RSK, Liquid et Thorchain. ensemble.

Au cours des deux dernières années, l’ETH et le BSC ont vu une multitude de projets permettant des échanges inter-chaînes, des bitcoins synthétiques et encapsulés, des pièces stables, du MMA, des pools de prêts et des plateformes d’échange décentralisé (dex). Sur la seule chaîne Ethereum, il y a WBTC, HBTC, RENBTC, SBTC, PBTC, TBTC et IMBTC, ce qui représente un énorme 250 729 bitcoins hébergés sur le réseau ETH.

Que pensez-vous de l’échange entre Stacks et la blockchain Bitcoin et l’AMM ALEX ? Faites-nous savoir ce que vous pensez sur ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

