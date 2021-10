Les piles se cassent et retestent probablement

Le prix Stacks (STX/USD) a explosé au cours du week-end alors que les investisseurs ont applaudi la croissance rapide des jetons non fongibles (NFT) construits sur la technologie de Bitcoin. Le prix STX a atteint un sommet de 2,6700 $, son plus haut niveau depuis avril de cette année. Ce rallye a porté sa capitalisation boursière totale à plus de 2,6 milliards de dollars, ce qui en fait la 56e plus grande crypto-monnaie au monde.

Les NFT Bitcoin gagnent du terrain

Stacks est un projet de blockchain construit sur la conviction que Bitcoin peut faire mieux dans l’industrie décentralisée. Contrairement à Bitcoin, Stacks possède des fonctionnalités de contrats intelligents qui permettent aux développeurs de créer des applications décentralisées comme celles de DeFi et de NFT.

Les transactions dans l’écosystème Stacks sont réglées en Bitcoin, ce qui les rend relativement attrayantes pour les passionnés. Ceci est remarquable car la plupart des NFT existants aujourd’hui sont construits à l’aide de la blockchain d’Ethereum. La semaine dernière, Abraham Finley, un enfant de 12 ans, a vendu une collection de NFT d’une valeur d’environ 8 000 $ sur Stacks.

Dans le même temps, les développeurs ont annoncé que Satoshibles rentrait à la maison et utilisait Stacks pour passer d’Ethereum à Bitcoin. Satoshibles est une collection de 5 000 NFT à collectionner générés par algorithme.

Pourtant, Stacks a un gros combat à mener pour devenir un acteur de premier plan de l’industrie. D’une part, Ethereum est en pole position dans l’industrie. La plupart des projets NFT existants aujourd’hui ont été construits à l’aide de la technologie d’Ethereum. Dans le même temps, de nombreux projets à venir comme Polygon et Solana gagnent des parts de marché dans l’industrie.

Pendant ce temps, le prix STX est confronté au défi de maintenir son élan haussier alors que l’élan de la peur de manquer (FOMO) s’estompe. Historiquement, les crypto-monnaies qui ont des mouvements haussiers paraboliques ont tendance à se vendre peu de temps après. Par exemple, le prix du Shiba Inu s’est effondré de plus de 28 % par rapport à son plus haut niveau de la semaine dernière.

Prévision de prix STX

Le prix du STX a fortement bondi au cours des dernières semaines. Le prix Stacks a bondi de plus de 100% par rapport à son plus bas niveau en octobre. Au fur et à mesure qu’il montait, il a dépassé le niveau de résistance clé à 1,7831 $, qui était le niveau le plus élevé précédent. C’était aussi l’encolure du motif tête et épaules inversées. Le prix est également légèrement supérieur aux moyennes mobiles (MA) de 25 et 50 jours.

Par conséquent, une configuration de cassure et de nouveau test est susceptible de se produire, où le prix revient au support clé à 1,7830 $, puis reprend la tendance haussière.

