Les pillards se déchaînent à San Francisco • .

La plupart des images qui semblent être devenues virales ces derniers jours avec un lien avec San Francisco ont tendance à avoir une chose en commun. Les images continuent de se multiplier sur les incidents de pillage à San Francisco, capturés chez les principaux détaillants de la ville où les épisodes de vols à l’étalage effrontés sont en augmentation.

L’un des derniers incidents s’est produit lundi, vers l’heure de fermeture, dans un magasin Neiman Marcus à Union Square, dans le centre-ville. Les voleurs ont brisé des vitrines et récupéré des objets sur des étagères. Ils se sont ensuite précipités vers la porte avec des brassées de sacs à main conçus et dans des voitures en attente. L’incident était particulièrement audacieux, car il s’est produit pendant une partie chargée de la journée. Et le groupe de voleurs, selon la police, comprenait au moins neuf ou dix personnes.

Pillage de San Francisco

Comme vous pouvez l’imaginer, les images du pillage ont alimenté un récit particulier ces derniers jours parmi les personnalités de droite. Ils soutiennent que l’anarchie est en augmentation dans les villes peuplées, qui ont tendance à être dirigées par des démocrates. Et aussi, qu’une telle anarchie est autorisée à prospérer en raison d’une attitude trop permissive envers le crime.

Le crime est hors de contrôle, “et il se produit dans de nombreuses villes à travers le pays”. C’est selon le commentateur de droite Sean Hannity il y a quelques jours, selon une transcription d’une de ses récentes émissions.

“Ce n’est plus sûr comme avant”, a déclaré Rafael Maldonado, un habitant de Petaluma, qui visitait Union Square à San Francisco ce matin. La vidéo montre un groupe de suspects sortant de @neimanmarcus hier avec des sacs à main de créateurs avant de monter dans des voitures. https://t.co/mdwgP2HmAR – ABC7 News (@abc7newsbayarea) 6 juillet 2021

Le nouveau pillage de San Francisco intervient quelques semaines après que des images d’un épisode similaire à Walgreens soient devenues virales. Il montrait un homme à vélo en train de charger un sac avec des objets volés à l’intérieur du magasin Walgreens. Il a été autorisé à partir et les gens l’ont regardé partir. Y compris au moins une personne qui semblait être un agent de sécurité.

Citant un vice-président régional de Walgreens, le San Francisco Chronicle a rapporté que la chaîne de magasins dépensait 35 fois plus en agents de sécurité dans ses magasins de la ville que partout ailleurs aux États-Unis. De plus, ce vol dans les magasins Walgreens de San Francisco est 4 fois plus élevé que partout ailleurs.

Target est une autre chaîne que les pillards ont durement touchée. En fait, la situation est tellement mauvaise que Target a décidé d’y fermer ses magasins à 18 heures tous les jours, au lieu de 22 heures. « La sécurité de nos clients, des membres de l’équipe et des communautés étant notre priorité absolue, nous avons temporairement réduit nos heures d’ouverture dans cinq magasins de San Francisco », lit-on dans un communiqué de la société.

Statistiques supplémentaires

En plus de tout cela, le département de police de San Francisco a déclaré le mois dernier que les cambriolages d’automobiles étaient également en augmentation. Dans le quartier central de la ville, ils sont en hausse d’environ 139%. Les cambriolages de voitures explosent également. Ils ont explosé de 750%, en particulier dans les hotspots touristiques de San Francisco.

