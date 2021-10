Les pilotes alpins à la recherche de réponses sur le manque de rythme du Grand Prix des États-Unis

Alpine se penchera sur les données jusqu’au Mexique après avoir quitté le Grand Prix des États-Unis avec zéro point.

Esteban Ocon et Fernando Alonso n’ont pas réussi à terminer la course, un problème mécanique a mis fin à l’après-midi du premier à Austin, au Texas, tandis qu’un problème avec l’aileron arrière a réduit la sortie mouvementée d’Alonso.

C’était la première fois depuis l’ouverture de la saison à Bahreïn qu’Alpine ne marquait pas un seul point mais, même avant les abandons, le rythme et les performances s’avéraient difficiles à atteindre pour une équipe qui a une victoire de course à son actif cette saison.

« Nous ne nous attendions pas à avoir autant de difficultés que cela », a déclaré Ocon, cité par Motorsport.com.

« Nous avons dû nous battre assez dur avec la voiture pendant les essais, mais nous avons fait de bonnes améliorations tout au long de chaque séance.

« Les qualifications n’ont pas été aussi bonnes que ce que nous espérions, mais nous avons beaucoup amélioré les choses par rapport à la FP1, et en course, encore une grosse lutte.

« Nous devons analyser et en revenir plus forts. Mais c’est une piste à part entière, je dirais que la piste est très accidentée par rapport à tous les endroits. C’est assez cahoteux. Il y a donc de nombreux aspects que nous allons examiner.

Alonso, quant à lui, a toujours pu trouver une perspective positive sur le week-end, notant des progrès du vendredi jusqu’au jour de la course et dressant une liste de pilotes et d’équipes qui, selon lui, étaient plus lents que lui.

« J’espère que nous pourrons encore trouver des réponses », a déclaré Alonso.

« Je pense qu’en course, la voiture était bien meilleure, je me sentais plus compétitif, j’étais définitivement plus rapide qu’Alfa Romeo, Aston Martin, même Tsunoda.

« En essais libres, nous n’étions pas aussi rapides que le jour de la course, donc c’était un bon pas en avant dans la course mais ce n’est toujours pas aussi bon que Sotchi ou la Turquie, nous devons donc continuer à analyser.

« Probablement les bosses, la suspension est très spécifique à ce que vous courez ici à Austin en raison des caractéristiques de ce circuit, c’est donc quelque chose que nous n’avons pas bien compris, et nous essaierons d’analyser et d’être au meilleur de notre forme au Mexique. «

Alpine se dirige vers le tour suivant au Mexique avec une avance de 10 points sur son rival AlphaTauri le plus proche en 5e place du championnat des constructeurs.

12 points séparent Alonso et Ocon dans le championnat des pilotes, Alonso menant avec 58 points contre 46 pour Ocon.